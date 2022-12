Revienta en Alemania uno de los acuarios más grandes del mundo y deja al menos dos heridos

La explosión ha expulsado a la calle a los 1.500 peces que contenía el acuario, muchos de los cuales han acabado arrastrados por el torrente de agua a las alcantarillas de Berlín

Al menos dos personas han resultado heridas este viernes en el centro de Berlín al reventar esta madrugada el acuario AquaDom, uno de los más grandes del mundo, con un millón de litros de agua de capacidad, en el interior del lujoso hotel DomAquarée, donde estaba instalado.

La explosión del acuario -un enorme cilindro de agua de 16 metros de altura, erguido en el centro del vestíbulo- ha generado un torrente de agua se ha llevado por delante a personal, clientes y mobiliario del hotel, e inundado la calle de Karl-Liebknecht, una de las más transitadas del centro de la capital alemana, cerrada durante horas al paso de los vehículos, según ha informado la Jefatura de Tráfico berlinesa en su cuenta de Twitter.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN