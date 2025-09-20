Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Guerra de Ucrania

La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización "por presiones políticas"

Los organizadores del festival ya anunciaron el cambio del representante estadounidense, quien inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy

El cantante Shaman interpreta el tema 'Directo al Corazón' en el festival de Intervisión en Moscú.

El cantante Shaman interpreta el tema 'Directo al Corazón' en el festival de Intervisión en Moscú. / Alexander Zemlianichenko / AP

Efe

Moscú

La concursante estadounidense de Intervisión, Vassy, canceló su participación en el último momento por "presión política", según anunciaron en directo los presentadores del concurso internacional que promueve el Kremlin como alternativa a Eurovisión. "Por razones ajenas a los organizadores y a la delegación estadounidense, debido a una presión política sin precedentes del Gobierno australiano, la cantante Vassy (ciudadana estadounidense y australiana) no podrá actuar finalmente en el concurso", informaron en directo los presentadores.

El miércoles los organizadores del festival ya anunciaron el cambio del representante estadounidense, quien inicialmente era Brando Howard, por la intérprete y productora Vassy, además de comunicar la participación del exvocalista de Deep Purple y Rainbow, Joe Lynn Turner, como jurado. Al principio del concurso, corrieron rumores sobre la prohibición de banderas estadounidenses en el evento, aunque fueron desmentidos por los organizadores. Anteriormente, el Kremlin admitió que las negociaciones por la paz en Ucrania estaban paralizadas.

Tres horas y media

En el concurso, que comenzó a las 20.30 hora local (17.30 GMT) y durará cerca de tres horas y media, la mayoría de los concursantes, según adelantaron los organizadores, cantan en su propio idioma. Latinoamérica estará representada el certamen por los cantantes Omar Acedo (Venezuela), Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y el dúo Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil).

También participarán cantantes de Bielorrusia, Serbia, Estados Unidos, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, la India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán y Sudáfrica, además de Rusia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni rastas ni rapado: Así luce hoy Henrik Larsson, el delantero sueco del Barça de Rijkaard y Ronaldinho
  2. Las redes estallan contra el cirujano Diego González Rivas tras confesar a quién votó en las últimas elecciones
  3. Vanesa Lorenzo se sincera sobre su relación con Carles Puyol: 'No tenemos esa necesidad
  4. Malas noticias para Rosa Peral: el nuevo revés que sorprende en el 'crimen de la Guardia Urbana
  5. El madridista Carlos Sainz Jr. se moja y revela a quién le daría el Balón de Oro: 'No hay que ser extremista
  6. Las redes arden por la condición de cambiar de religión de Hamza a Gisela en 'First dates': 'Incultura y sumisión
  7. Ester Expósito y Mirela Balić se sinceran en 'La Revuelta' y exponen su vida sexual en el último mes: 'Madre mía, las matemáticas
  8. Ni Jordan ni Cristiano: Este es el deportista mejor pagado de la historia y su incomparable sueldo

La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización "por presiones políticas"

La representante de EEUU en la Eurovisión alternativa se retira, según la organización "por presiones políticas"

El Kremlin recupera el festival de Intervisión, la Eurovisión alternativa de la era soviética

El Kremlin recupera el festival de Intervisión, la Eurovisión alternativa de la era soviética

Ultraconservadores de EEUU despedirán a Charlie Kirk entre ataques a la libertad de prensa

Ultraconservadores de EEUU despedirán a Charlie Kirk entre ataques a la libertad de prensa

Vuelos cancelados y largas colas en aeropuertos de Europa afectados por un ciberataque

Vuelos cancelados y largas colas en aeropuertos de Europa afectados por un ciberataque

El Regimiento Barcelona celebra su día entre alusiones a una “Europa gravemente amenazada”

El Regimiento Barcelona celebra su día entre alusiones a una “Europa gravemente amenazada”

"Antifa", un movimiento social sin estructura que Trump quiere calificar de "terrorista"

"Antifa", un movimiento social sin estructura que Trump quiere calificar de "terrorista"

Trump crea la ‘tarjeta dorada’ para atraer a inmigrantes que inviertan al menos un millón de dólares

Trump crea la ‘tarjeta dorada’ para atraer a inmigrantes que inviertan al menos un millón de dólares

El desgarrador vídeo que muestra a un ñiño gazatí llorando mientras lleva a su hermana menor sobre sus hombros

El desgarrador vídeo que muestra a un ñiño gazatí llorando mientras lleva a su hermana menor sobre sus hombros