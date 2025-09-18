Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Rusia

Registrado un terremoto de magnitud 7,2 frente a la península rusa de Kamchatka

El seísmo ha tenido lugar sobre las 06.58 horas (hora local, 20.58 hora peninsular española), con un epicentro situado a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk

Archivo - Imagen de archivo de una señal en el exterior de un centro de alojamiento temporal para personas evacuadas de las zonas afectadas por el terremoto de Kamchatka de este verano, que fue de magnitud 8,8

Archivo - Imagen de archivo de una señal en el exterior de un centro de alojamiento temporal para personas evacuadas de las zonas afectadas por el terremoto de Kamchatka de este verano, que fue de magnitud 8,8 / Europa Press/Contacto/Valeria Kosilova - Archivo

EP

MADRID

Un terremoto de magnitud 7,2 en la escala Richter ha sido sacudido este viernes la costa oriental de la península rusa de Kamchatka, que ha provocado una alerta de tsunami y tiene lugar apenas un mes y medio después de un fuerte seísmo de magnitud 8,8.

El Servicio Geofísico Unificado de Rusia ha indicado que el terremoto ha tenido lugar sobre las 06.58 horas (hora local, 20.58 hora peninsular española), con un epicentro situado a 93 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk de Kamchatka y a una profundidad de 123 kilómetros bajo el nivel del mar.

"Se ha emitido una alerta de tsunami para la costa este de la península. Se está alertando a la población", ha indicado la oficina de emergencias de Kamchatka a través de un comunicado publicado en su canal de Telegram.

El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 azotó la costa oriental de Kamchatka, siendo el más fuerte desde 1952 en la zona. Desde entonces, las replicas han continuado, pero esta ha sido una de las más fuertes de las registradas desde entonces.

