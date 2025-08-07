Putin y Trump preparan una reunión "en los próximos días" para abordar la guerra de Ucrania

En un momento clave de las tensiones internacionales por la guerra en Ucrania, los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, ultiman los preparativos para una cumbre que debería celebrarse "muy pronto". Así lo confirmaron fuentes oficiales tanto del Kremlin como de la Casa Blanca --el propio Trump dijo que hay "muchas posibilidades" de que tenga lugar--, tras la reciente visita a Moscú del emisario estadounidense Steve Witkoff.

"La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días llevarán sus preparativos", declaró el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, citado por la agencia TASS. Ushakov añadió que el lugar de la reunión "también fue, en principio, acordado", pero aseguró que informarán de ello "un poco más tarde”.

Según el Kremlin, la iniciativa partió de Washington . "La propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca", señaló el diplomático ruso, que también calificó de "constructiva" la reciente reunión entre Putin y el enviado de Trump. "Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación", afirmó. "Los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está dispuesto a reunirse tanto con el presidente Putin como con el presidente Zelenski", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt este miércoles.

Durante una comparecencia en el Despacho Oval, Trump confirmó los planes para celebrar un encuentro y se declaró "dispuesto" a sentarse con Putin "muy pronto". "Existe una alta probabilidad de que haya una reunión muy pronto", añadió. Se trataría de su primer encuentro con Putin desde la cumbre de junio de 2019 en Helsinki, y la primera reunión formal entre un líder ruso y estadounidense desde la celebrada con Joe Biden en Ginebra en 2021.

Una posible cumbre a tres bandas

Unas horas antes, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se mostró cauto sobre el posible encuentro: "Tenemos mucho trabajo por delante. Aún quedan muchos obstáculos por superar, y esperamos hacerlo en los próximos días, horas o incluso semanas", declaró en Fox Business.

Además del cara a cara entre Trump y Putin, la posibilidad de un encuentro a tres bandas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también está sobre la mesa . Así lo deslizaron fuentes en Kiev, que señalaron que la opción se discutió en una llamada reciente entre Trump y Zelenski, en la que también participaron el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Reino Unido, Alemania y Finlandia.

Sin embargo, desde Moscú han preferido mantener silencio sobre esa posibilidad. "La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios", explicó Ushakov.

Desde Kiev, Zelenski volvió a insistir en la necesidad de un diálogo directo con el presidente ruso como receta para el entendimiento. "En Ucrania hemos dicho en numerosas ocasiones que encontrar soluciones reales puede ser verdaderamente efectivo a nivel de líderes. Es necesario determinar el momento para dicho formato y el rango de asuntos a tratar", escribió el mandatario ucraniano en redes sociales.

Zelenski afirmó además que Rusia podría estar mostrando una mayor predisposición a una tregua: "Parece que Rusia ahora está más inclinada a aceptar un alto el fuego, la presión sobre ellos está funcionando. Pero lo principal es que no nos engañen a nosotros ni a Estados Unidos con los detalles", advirtió el miércoles por la noche.

Un giro en el tablero diplomático

Sorprendentemente, la posible cumbre se da tras una efímera agudización de las tensiones entre Washington y Moscú, que alcanzó su punto álgido con el despliegue de dos submarinos nucleares estadounidenses tras unos comentarios "provocadores" del expresidente ruso Dmitri Medvedev. Sobre el campo de batalla, el conflicto se encuentra estancado, y el creciente desgaste internacional por la prolongación de la guerra y su coste económico, social y humanitario acrecientan los intereses de los países en ponerle término.

Sobre el papel, la diplomacia ha retomado el protagonismo. Queda por ver si este nuevo impulso se traduce en una desescalada real o en un nuevo capítulo de retórica sin consecuencias.

