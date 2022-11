Polémica en Francia por el grito racista de un diputado de la ultraderecha en la Asamblea Nacional

El diputado le reclamó que volviera a África a un legislador del partido izquierdista cuando denunció la situación de los cientos de migrantes rescatados en el Mediterráneo que esperan desembarcar en un puerto seguro

Un diputado de la formación francesa Agrupación Nacional, Grégoire de Fournas, reclamó el jueves en plena sede parlamentaria la "vuelta a África" supuestamente de un diputado negro de La Francia Insumisa, Carlos Martens Bilongo, dando pie a un cruce de acusaciones y a numerosas peticiones de cese dirigidas a la cúpula de la formación ultraderechista.

El incidente en cuestión tuvo lugar durante un pleno en el que el legislador de izquierdas estaba alertando de la situación de los cientos de migrantes rescatados por embarcaciones de las ONG en el Mediterráneo y que esperan poder desembarcar en un puesto seguro del sur de Europa.

Sickening and worrying. A French far-right MP yelled at NUPES MP Carlos Martens Bilongo to "return to Africa". The Assembly was shocked. The session was suspended. pic.twitter.com/xh9DnlcyLF