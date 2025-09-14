El papa Leon XIV celebra su cumpleaños arropado por fieles de Perú

El papa León XIV ha agradecido este domingo las felicitaciones recibidas por su 70 cumpleaños, tras el rezo del Ángelus ante una plaza de San Pedro a la que en este día especial han acudido miles de fieles, entre estos numerosos peruanos. "Queridísimos, parece que sabéis que hoy cumplo 70 años", ha admitido el pontífice con tono divertido, ya que desde la ventana del Palacio Apostólico podía ver las muchas pancartas con las que los fieles le deseaban un feliz cumpleaños desde abajo, desde la plaza vaticana.

"Doy las gracias al Señor, a mis padres y agradezco a todos quienes se han acordado en la oración", declaró el pontífice, mientras desde la calle una banda entonaba el "cumpleaños feliz". El pontífice, nacido en Chicago el 14 de septiembre de 1955, cumple este domingo 70 años y vivirá su primer cumpleaños al frente de la Santa Sede, aunque tradicionalmente se celebre el onomástico. La fecha había animado a miles de fieles a acudir a la Plaza de San Pedro para acompañarle en este día, aprovechando que debía aparecer por la ventana del Palacio para el rezo del Ángelus mariano.

Entre la multitud hubo una nutrida representación de la comunidad peruana de Roma, sus compatriotas dado que León XIV también tiene la nacionalidad peruana por sus muchos años en la misión y como obispo. Por eso en la plaza se desplegó una gran pancarta con los colores de la bandera del país andino, el rojo y el blanco, y en la que podía leerse 'Feliz cumpleaños" de parte de la ciudad de Monsefú, en la provincia de Chiclayo, de la que fue obispo.

En el momento de los saludos tras el Ángelus, Prevost saludó a numerosas entidades, entre estas a los peruanos de la Asociación religiosa Jesús Nazareno Cautivo de Monsefú. Por otro lado, el pontífice estadounidense ha recibido la felicitación de exponentes del poder eclesiástico y político de Italia, que le han agradecido sus llamamientos por la paz.

El presidente de la República, Sergio Mattarella, ha apreciado por carta su "enérgico llamamiento" por una "paz desarmada y desarmante" desde el momento de su elección, el pasado 8 de mayo. "En estos últimos años ha crecido el temor de que el mundo se encamina por una pendiente peligrosa, impulsado por una lógica generalizada de dominación y cada vez más marcado por conflictos desgarradores", lamenta el jefe del Estado italiano.

Insólito concierto

Por otro lado, ya la pasada noche miles de personas le desearon un feliz cumpleaños durante un insólito concierto en la Plaza de San Pedro del Vaticano en el que cantaron artistas como Karol K, Pharrell Williams, John Legend o el tenor Andrea Bocelli. Además, los niños ingresados en el hospital 'Bambino Gesú' le han hecho llegar algunos dibujos en los que lo representan con banderas de la paz, una de las cuestiones clave en su magisterio.

Con estas 70 "velas", León XIV es el papa más joven desde hace más de tres décadas, desde tiempos de Juan Pablo II, que fue elegido en 1978 a los 58 años y que alcanzó la misma edad en 1990. Entretanto, León XIV sigue poco a poco acostumbrándose a su nueva vida como líder espiritual de 1.400 millones de católicos en todo el mundo después de cuatro meses como papa, dándose a conocer poco a poco con un estilo nuevo de hombre discreto.

La Santa Sede se ha ocupado de ello por el momento produciendo dos documentales en Youtube: el primero sobre su vida en Perú y en la diócesis de Chiclayo y próximamente con otro sobre su infancia, adolescencia y anécdotas en su Chicago natal. La agenda pública de León XIV para este domingo cumpleañero no acaba con el Ángelus, sino que a las 17.00 hora locales (15.00 GMT) se trasladará a la basílica romana de San Pablo Extramuros para conmemorar a los "mártires" del siglo XXI.