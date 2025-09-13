Decisión polémica
La oposición albanesa tilda de "inconstitucional" el nombramiento de una IA como "ministra"
El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha escogido a la asistenta digital 'Diella' para liderar las labores de contratación pública
EUROPA PRESS
El partido opositor Partido Democrático ha tildado de "inconstitucional" la decisión del primer ministro de Albania, Edi Rama, de nombrar como "ministra" a una inteligencia artificial a la que pretende poner al frente de las labores de contratación pública bajo el argumento de que pretende aumentar la transparencia en estas funciones.
El líder del partido conservador, Gazment Bardhi, ha afirmado que el decreto es "ridículo" y "completamente anticonstitucional", dado que "contradice los artículos 96, 97, 102 y 103 de la Constitución, que reflejan que un ministro debe tener ciudadanía albanesa, más de 18 años y ser "mentalmente capaz".
"¿Cuáles de estas cualidades cumple la ministra 'Diella'?", se ha preguntado, en referencia al nombre dado a la citada IA. "Las tonterías del primer ministro no pueden ser transformadas en actos legales del Estado albanés", ha subrayado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Facebook. En este sentido, ha cargado igualmente contra el presidente albanés, Bajram Begaj. "El señor Bajram está intentando transformar la República en un caos, como él mismo es", ha zanjado Bardhi.
Rama hizo públicos el jueves los nombres de los ministros que iniciarán con él su cuarto mandato, entre los que está 'Diella', que "contará con una estructura adaptada y un mandato especial para derribar los miedos, las barreras y la estrechez de la administración", según dijo el primer ministro de Albania.
Rama puso en valor "el sello digital que ha dado a la ciudadanía digital durante estos años" como asistente virtual en la plataforma en línea de servicios y documentos del Estado, destacando el nombramiento de la IA como parte de un esfuerzo por introducir la tecnología y la inteligencia artificial más profundamente en el funcionamiento del Estado y aumentar la transparencia en la contratación pública.
