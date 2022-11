La ONU insta a Elon Musk a velar por el respeto de los derechos humanos en Twitter

Las Naciones Unidas ponen el foco en la libertad de expresión, el freno a la desinformación y la lucha contra los discursos de odio

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, envió una misiva al nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, en la que señaló, entre otros puntos, que en la red social "no debe haber lugar para el odio que incite la discriminación, la hostilidad o la violencia".

El alto comisionado también aseguró que "la libertad de expresión no debe significar una vía libre total", y señaló en este sentido que la difusión de desinformación puede ser dañina, "como se pudo ver durante la pandemia de covid-19 en relación con las vacunas".

Dear @ElonMusk, we both care about free speech. Here's a thread with some thoughts on how you can protect #FreeSpeech (and other rights too!) on @Twitter 👇 https://t.co/g6GnpoBimM