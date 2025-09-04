La OMS detecta un nuevo brote de ébola con 15 muertos en la República Democrática del Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desplegado a sus expertos para ayudar a la República Democrática del Congo (RDC) frente al nuevo brote de ébola declarado este jueves, que según las cifras actualizadas de la organización ha causado 15 muertos, uno menos de los anunciados inicialmente por las autoridades congoleñas.

Según informó en una rueda de prensa virtual Patrick Otim, responsable de emergencias sanitarias de la Oficina Regional de la OMS para África, expertos en epidemiología, prevención y control de infecciones, laboratorio y gestión de casos han sido desplegados junto con el equipo de respuesta del Gobierno.

Además, la OMS proporcionará al país dos toneladas de suministros, incluidos equipos de protección personal, laboratorios móviles y suministros médicos para que sean enviados a las zonas de salud de Bulape y Mweka, en la provincia de Kasai (centro), donde se ha desatado la enfermedad.

"En las próximas 72 horas, la prioridad es garantizar que tengamos vacunas, la cadena de frío, los suministros necesarios para distribuirlas y el personal sanitario que se necesitará para administrarlas", señaló Otim.

Según los análisis realizados este miércoles por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica (INRB, en francés) congoleño, este brote de ébola pertenece a la cepa de Zaire, que cuenta con una vacuna aprobada, a diferencia de la cepa de Sudán, mucho menos habitual.

En este sentido, la OMS confirmó que la RDC cuenta con 2.000 dosis de la vacuna Ervebo almacenadas en Kinsasa, así como con reservas de medicamentos para tratar la enfermedad.

"No se trata de una vacunación masiva para toda la población, sino que se centra en los contactos, en los contactos de los contactos y en los trabajadores sanitarios de primera línea", explicó Otim, al señalar que el país ya ha solicitado dosis adicionales.

Este es el décimo sexto brote de ébola declarado en la RDC desde la última epidemia, que duró entre agosto y septiembre de 2022 y causó una única muerte.

El impacto "indudable" de los recortes de ayuda

El nuevo brote sucede mientras el país se enfrenta a otras crisis sanitarias, como la epidemia de mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono) y el cólera.

Asimismo, se produce después de que África se haya visto fuertemente afectada por los abruptos recortes de la ayuda internacional por parte del Gobierno de Estados Unidos y de países europeos, que según Otim "tendrán un impacto indudable" en la respuesta al nuevo brote.

"Pero estamos decididos a trabajar con el Gobierno y todos los demás socios para movilizar los recursos necesarios para implementar una respuesta integral en los próximos días", subrayó el responsable de la OMS.

Descubierto en 1976 en la RDC -entonces llamada Zaire-, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y otros primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

Esta fiebre causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %.

Entre 2014 y 2016, el ébola causó la muerte de unas 11.300 personas en África occidental -en concreto, Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona-, en la peor epidemia de la enfermedad en el mundo, si bien la OMS considera estas cifras conservadoras.