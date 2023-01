Una ola de ciclones deja seis muertos y sin electricidad a más de medio millón de hogares de California

Los californianos se preparan para lo peor a partir del lunes, cuando llegará la segunda de las cinco grandes tormentas que se esperan a lo largo de los próximos días

Más de 560.000 hogares de California se han quedado sin electricidad esta pasada noche debido a lo que el Servicio Meteorológico Nacional de EEUU ha descrito "desfile implacable de ciclones" que proseguirá, como mínimo, durante los próximos once días, tras dejar al menos seis fallecidos desde su aproximación la semana pasada.

Los ciclones forman parte de un enorme sistema tormentoso que llegó al norte de California el viernes por la noche y al día siguiente alcanzó el centro del estado, entre alertas por inundación para los condados de Monterey, Santa Cruz, Sonoma, Mendocino, Humboldt o Sacramento, informa el 'Los Angeles Times'.

California is struggling under a series of storms induced by so-called 'atmospheric rivers' and 'bomb cyclones.' The disasters are a consequence of climate-change effects on the sea, air temperatures and wildfires https://t.co/a7lgU6SMY9 pic.twitter.com/e9KLZB10Ai