Un nuevo tiroteo deja al menos un muerto y tres heridos en Texas

Un hombre armado comenzó a disparar en un centro comercial de El Paso, justo junto al Walmart en el que otro ataque dejó 23 víctimas en 2019

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas tras un tiroteo en un centro comercial en la ciudad estadounidense de El Paso, en el estado de Texas, cerca del Walmart en el que en 2019 murieron 23 personas, según han informado las autoridades locales.

A las 18.15 horas (hora local), al menos un hombre armado ha perpetrado un ataque en el centro comercial Cielo Vista, cobrándose la vida de una persona e hiriendo a otras tres, las cuales han sido trasladadas a un hospital, si bien se desconoce su estado clínico, ha informado CNN.

La Policía ha detenido al sospechoso de perpetrar el ataque, aunque continúa investigando la posibilidad de que hubiera un segundo atacante o cómplice.

"La Policía responde a los disparos en el patio de comidas del centro comercial Cielo Vista, escena aún activa. Evita la zona", ha aseverado la Policía de El Paso en un comunicado en la red social Twitter tras el inicio del tiroteo.

Police are responding to shots fired in the food court of Cielo Vista Mall, scene still active. Avoid the area.