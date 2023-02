Al menos dos niños muertos y seis heridos tras estrellarse un autobús contra una guardería en Canadá

La Policía informa de que el conductor del autobús, un hombre de 51 años de edad que no fue identificado, ha sido arrestado y acusado de homicidio tras un impacto que podría haber sido "de forma intencionada"

La Policía canadiense anunció este miércoles que al menos dos niños han muerto y otros seis han resultado heridos después de que un autobús se haya empotrado contra una guardería en la localidad canadiense de Laval, en las cercanías de Montreal.

La Policía dijo que el conductor del autobús, un hombre de 51 años de edad que no fue identificado, ha sido arrestado y acusado de homicidio.

El autobús era un vehículo de transporte municipal y no escolar, como se dijo en un primer momento. Todas las víctimas estaban en la guardería en el momento del incidente.

Las autoridades no indicaron las causas del incidente, pero el alcalde de Laval, Stéphane Boyer, declaró que se está investigando la teoría de que el vehículo se estrelló contra la guardería "de forma intencionada".

El conductor llevaba 10 años trabajando para la empresa municipal de transporte, Société de Transport de Laval (STL).

Testigos aseguraron a la radiotelevisión pública canadiense, CBC, que el conductor no intentó evitar la guardería, a la que asisten unos 80 niños, y empotró el autobús contra el edificio a gran velocidad sobre las 8.30 hora local (13.30 GMT).

My heart is with the people of Laval today. No words can take away the pain and fear that parents, children, and workers are feeling – but we are here for you. I’m keeping everyone affected by this unfathomable, tragic event in my thoughts.