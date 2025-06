Musk critica como "abominación repugnante" la propuesta de ley presupuestaria de Trump y acrecienta la brecha con el republicano

Cuando Elon Musk aún trabajaba para el gobierno de Donald Trump no ocultaba su “decepción” con el megaproyecto de ley presupuestaria que el republicano intenta sacar adelante en el Congreso, un desacuerdo que creó evidentes roces entre el hombre más rico del mundo y el presidente, por más que ambos las intentaran disimular. Este martes, cuatro días después de despedirse formalmente del cargo de “empleado especial”, y pese a prometer en el Despacho Oval intentar seguir siendo “asesor y amigo” de Trump, Musk ha disparado la tensión como uno de sus cohetes de Space X.

“Lo siento pero no lo soporto más. Esta (propuesta de) ley enorme, escandalosa y llena de gasto innecesario es una abominación repugnante”, ha escrito Musk en X, su red social.

Son palabras que no solo hacen eco sino que elevan a la enésima potencia denuncias que había hecho anteriormente Musk, que durante los 130 primeros días de mandato de Trump ha estado liderando el mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés) y proponiendo recortes drásticos de gasto y personal. En una entrevista en CBS que concedió antes de su rueda de prensa con Trump de despedida, ya se había confesado “francamente decepcionado” con el texto de los presupuestos.

“Socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”, dijo entonces Musk, que replicó también un consenso económico y político que solo niega el trumpismo más recalcitrante: “Eleva el gasto público y aumenta el déficit en lugar de reducirlo”

Un polémico proyecto ómnibus

El proyecto de ley presupuestaria, bautizado por Trump como la “gran hermosa ley” (Big Beautiful Bill en inglés), incluye profundos recortes de impuestos (que acabarán beneficiando sobre todo a las rentas más elevadas) y también considerable aumento de gasto para inmigración y Defensa.

Para compensar plantea hacer recortes igualmente profundos a programas, servicios y partidas, incluyendo de sanidad, nutrición o educación. Y ni siquiera con eso, o sumando los ingresos poténciales por los aranceles de su guerra comercial, podría impedir que el déficit se disparara, entre 2,8 y 3,8 billones de dólares en una década según distintos cálculos, ni seguir elevando el endeudamiento.

El texto recibió luz verde en la Cámara de Representantes por la mínima, después de que Trump se involucrara personalmente en presionar a legisladores republicanos que tenían reparos. Y Musk, en su mensaje de este martes, ha atacado a quienes lo votaron, escribiendo que debería “darles vergüenza” y asegurando que “saben que actuaron mal. Lo saben”.

La propuesta de ley, en cualquier caso, aún no ha salido adelante y para hacerlo debe ser ratificada por el Senado. La resistencia de algunos republicanos en la Cámara Alta parece más firme que las de sus colegas de la Cámara Baja. Y no son buenas noticias para Trump, que no puede permitirse perder más de tres votos entre sus filas, porque ningún demócrata apoya estas cuentas, y tiene difícil cumplir con su meta de lograr tener la ley aprobada para el 4 de julio.

Entre quienes rechazan las cuentas están senadores de ultraderecha como Josh Hawley, de Misuri, que lleva semanas advirtiendo a Trump y a su partido que esta propuesta va a eliminar muchos programas sociales y de asistencia, incluyendo el de la sanidad para la gente de más bajos ingresos. Hawley intenta hacerles ver que esos recortes va a impactar de forma demoledora a muchos estadounidenses de clase trabajadora que ahora son parte vital del electorado republicano.

También han mostrado su oposición a este proyecto de ley senadores que son ultraconservadores fiscales como Ron Johnson y el libertario Rand Paul, contra el que Trump había lanzado su furia este mismo martes, entrando en el terreno del insulto personalista. En Truth Social el presidente ha escrito, concretamente, que las ideas de Paul son “locas (perderdoras)” y que “la gente de Kentucky no lo soporta”.

Paul sigue sin dar pasos atrás y en X, después de que Musk colgara su crítica y un segundo mensaje donde advirtió de que este proyecto de ley "incrementará masivamente el déficit ya gigante del presupuesto a 2,5 billones de dólares (!!!) y cargará a los ciudadanos de EEUU con una deuda devastadoramente insostenible", lo ha respaldado.

“Estoy de acuerdo con Elon”, ha escrito Paul. “Los dos hemos visto el masivo gasto que hay en el gasto público y sabemos que sumar cinco billones en deuda es un error enorme. Podemos y debemos hacerlo mejor”.

La crítica sin pelos en la lengua de Musk al proyecto de ley ha hecho las delicias también de los demócratas, que se han apresurado a repostear su mensaje y explotar la distancia que se acrecienta entre él y Trump.