Un muerto y al menos cinco heridos en un apuñalamiento masivo en Las Vegas

Una persona ha fallecido y al menos cinco han resultado heridas en un apuñalamiento masivo en Las Vegas (EEUU), cuyo supuesto autor ya ha sido detenido, informó este jueves la policía de esa ciudad.

El ataque tuvo lugar enfrente de un casino al sur de Las Vegas Boulevard.

Los heridos fueron transportados a hospitales locales y se desconoce la gravedad de sus heridas, añadió la policía, que indicó en Twitter que la investigación sigue abierta.

