Al menos un muerto y 12 desaparecidos por una explosión en un bloque de viviendas en la isla de Jersey

La Policía asegura que la operación de búsqueda y rescate se puede prolongar durante "varios días" | El suceso ha ocurrido a las 4 de la madrugada de este sábado

Al menos una persona ha fallecido y otros doce están desaparecidos tras confirmarse una explosión en un bloque de viviendas de la isla británica de Jersey, en el canal de la Mancha.

La explosión se ha registrado en torno a las 4.00 horas (hora local) en una calle cercana al puerto. Por el momento las autoridades han confirmado que, junto al fallecido y los desparecidos, hay dos personas heridas.

El jefe de Policía de Jersey, Robin Smith, ha adelantado que la operación de búsqueda y rescate se puede prolongar durante "varios días", tal y como recoge la cadena británica BBC.

"No sé el número exacto de pisos destruidos, pero tenemos un edificio de tres pisos que se ha derrumbado por completo", ha añadido Smith.

