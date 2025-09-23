Guerra en el Este de Europa
Muere un español en Ucrania por el ataque de un dron ruso mientras rescataba heridos
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, ayudaba a la recuperación de heridos
Redacción
Juan Luis Amador Matías, español natural de Villapalacios, en Albacete, murió el pasado sábado en un ataque con un dron en Ucrania lanzado por Rusia, ha confirmado a RTVE el teniente alcalde de la localidad. La muerte se produjo el sábado, cuando el albaceteño participaba con el Ejército ucraniano en labores de "recuperación de heridos".
Según apuntan distintos medios, falleció por disparos de un dron ruso.
El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, afirma que han recibido "con profunda tristeza la noticia del fallecimiento" de Amador Matías "mientras rescataba heridos en Ucrania". "Gracias por tu entrega y tu labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás. Todo mi cariño a su familia y allegados", añade en un mensaje en redes.
- Edu Aguirre desvela el motivo por el que cree que Lamine Yamal va a ganar el Balón de Oro: 'Le están dando bola
- ¿Quién debe ganar el Balón de Oro? Las voces de Movistar+ lo tienen claro
- El dardo de Lobo Carrasco al Balón de Oro de Ousmane Dembélé: 'No es tan genial como para sacarlo él solo
- Miguel Ricart rompe su silencio de 30 años y da una nueva versión del crimen de Alcàsser: 'He tomado la decisión de hablar porque quiero que esto se aclare
- Las cabañuelas de Jorge Rey advierten de lo que llega a España en los próximos días: 'Llegan tormentas torrenciales
- Dos mecánicos revelan la marca de coches del momento: 'Prácticamente no se rompen
- Cuánto cuesta el Balón de Oro: Este es el valor del trofeo y el metal real del que está hecho
- Un italiano revela por qué las resacas en España son distintas a las de otros países