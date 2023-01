Un ministro ultraderechista israelí visita la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén

El ultra Itamar Ben Gvir reta a Hamás y dice que "los tiempos han cambiado" y que la Explanada de las Mezquitas está abierta a todos | EEUU recalca que "quiere preservar el 'statu quo'" en el lugar y Jordania habla de "violación inaceptable"

El nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, líder del partido ultraderechista Otzma Yehudit, ha visitado este martes la Explanada de las Mezquitas y ha resaltado que el Gobierno israelí "no cederá ante las amenazas de Hamás", en medio de las advertencias sobre un posible repunte de las tensiones en caso de que entrara al lugar, conocido por los judíos como Monte del Templo.

"Es el lugar más importante para el pueblo de Israel. Mantendremos la libertad de movimiento para musulmanes y cristianos, pero los judíos también subirán, y aquellos que hagan amenazas serán tratados con puño de hierro", ha declarado tras su visita, según ha informado el diario israelí 'The Jerusalem Post'.

Además, ha incidido en que "los tiempos han cambiado" y ha recalcado que la Explanada de las Mezquitas "está abierta a todos". El ministro ha abogado en el pasado por cambiar el 'statu quo' en el lugar, que impide a los judíos rezar en la Explanada de las Mezquitas y autoriza únicamente que los judíos visiten la Explanada de las Mezquitas en horarios predeterminados y que la recorran a través de una ruta fijada, acompañados por policías que deben vigilar que los fieles no recen o que introduzcan banderas israelíes u objetos religioso judíos.

Footage of Ben Givir, the Israeli security minister, in the Muslim site of al-Haram Al-Sharif, earlier this morning. pic.twitter.com/crz7A1L9WX