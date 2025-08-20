Guerra en Oriente Próximo
El ministro de Defensa de Israel aprueba el plan militar para conquistar la ciudad de Gaza
Esto incluye el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva
EFE
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aprobó el martes los planes del Ejército israelí para conquistar la ciudad de Gaza, que incluyen el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva, recogen este miércoles los medios locales.
Según el periódico israelí Maariv, más de 60.000 reservistas recibirán este miércoles órdenes para presentarse en las próximas dos semanas, mientras que otros 70.000 deberán extender su actual servicio durante 30 ó 40 días más.
El plan, además, contempla la evacuación de toda la población de la ciudad de Gaza, que se estima en alrededor de un millón de personas, muchas de ellas desplazadas de otros lugares de la Franja de Gaza.
Israel, de momento, no se ha pronunciado sobre la última propuesta de alto el fuego, después de que el grupo islamista Hamás dijera hace dos días que ha dado su visto bueno a un acuerdo de tregua propuesto por los mediadores egipcios y cataríes.
Hace casi dos semanas, el Gobierno israelí aprobó el plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para extender su ofensiva a la ciudad de Gaza, a pesar del rechazo del Ejército israelí, que teme poner en riesgo a los rehenes que continúan secuestrados en el enclave. Las familias de los secuestrados, por su parte, llevan desde entonces manifestándose para exigir un acuerdo integral con Hamás que ponga fin a la guerra y libere a los 50 rehenes que continúan en la Franja, de los que Israel estima que al menos 20 siguen vivos.
