Miles de personas toman las calles de Israel para exigir a Netanyahu un acuerdo por los rehenes

Miles de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades israelíes para secundar las convocatorias para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, un acuerdo para la liberación de los rehenes que retienen las milicias palestinas en la Franja de Gaza, unas protestas avivadas por el hallazgo la última noche de los cadáveres de seis de los secuestrados en el sur del enclave palestino.

La concentración más numerosa ha sido una vez más en el centro de Tel Aviv, donde los manifestantes han llenado las calles adyacentes al cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes en lo que los medios israelíes auguran que será la mayor movilización desde el inicio de la escalada bélica en la Franja de Gaza.

En la manifestación se han exhibido los ataúdes simulados de las seis últimas víctimas israelíes del conflicto, todos ellos cubiertos con banderas israelíes.

Mientras, en Jerusalén, la manifestación ha sido frente a la sede de la Knesset o Parlamento israelí, donde han anunciado además una nueva protesta para el lunes a las 12.00 horas, coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros.

"Miembros del Gobierno: vais a aprender por las malas lo que es importante para esta nación. No vais a tener ni un momento de silencio", ha advertido uno de los convocantes, según recoge 'The Times of Israel'.

Este mismo domingo el principal sindicato israelí, Histadrut, ha anunciado la convocatoria de una huelga general para este lunes para exigir a Netanyahu un acuerdo. Diversos partidos políticos de la oposición e incluso insituciones públicas se han sumado a la convocatoria.