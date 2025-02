Milei se despega de la estafa con el activo digital: "Yo no lo promocioné, solo lo difundí".

"Yo no lo promocioné, solo lo difundí", dijo el presidente argentino Javier Milei en una nueva pirueta para despegarse de la estafa con el activo digital $LIBRA. "Ponzi Pilatos", lo llamaron en las redes sociales después de tomar ante las cámaras del canal TN una distancia sideral de un episodio que ya tiene más de 100 denuncias judiciales y el deseo manifiesto de la oposición de promover un juicio político en el Congreso. El pasado viernes, Milei había promovido $LIBRA haciendo valer el peso de su autoridad entre los seguidores de X. Tres horas más tarde, abandonó a su legión de adoradores y quienes compraron el meme. Alegó entonces que no se había "interiorizado" en los pormenores del activo digital. Entre una y otra intervención virtual, sus creadores obtuvieron ganancias calculadas por analistas de mercado en hasta 100 millones de dólares.

En la noche del lunes, y después de un día marcado por la caída de las acciones en la Bolsa de Buenos Aires más de un 5%, el anarco capitalista fue entrevistado por Joni Viale, un periodista televisivo con quien se tutea cariñosamente. El ultraderechista negó estar en el bando de los estafadores, como señalan sus adversarios. "Es un problema entre privados", dijo sobre lo sucedido. "El Estado no perdió nada". Minimizó la cifra de argentinos que perdieron su dinero a partir de la sugerencia presidencial. "Si son cinco argentinos, es mucho. La mayoria son estadounidenses y chinos". Tuvo para ellos un reproche y los llamó a "ser conscientes de sus actos". La plataforma blockchain Solana había asegurado horas antes que el número de perjudicados asciende a 74.698.}

El escándalo ya tiene su derivación en el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). De acuerdo con el diario ´La Nación` ya existe un "reporte de operaciones criminales" que involucra no solo al mandatario argentino sino el estadounidense Hayden Mark Davis, el ciudadano de Singapur, Julian Peh, y los "empresarios" locales, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, de origen español.

Milei reconoció ser amigo de Novelli, para quien había trabajado antes de lanzarse a las aguas de la política, en 2021, y quien, a los ojos del hombre con mayor poder político en Argentina es "un tipo súper creativo".

"Tecno-optimista"

El extertuliano televisivo no mostró signos de preocupación frente a su interlocutor. Se consideró también un "tecno-optimista fanático", y esa "pasión" lo llevó a opinar abiertamente en X en favor del meme digital. "Yo obré de buena fe". Señaló al respecto que el propio Hayden Mark Davis ha dicho que el ultraderechista no sabe nada de criptomonedas, a lo que Viale, conocido por su indulgencia, no tuvo otra opción que preguntarle cómo había recomendado $LIBRA a pesar de reconocer su presunta escasa sapiencia. Milei respondió: "conociendo los límites que tiene el mercado de crédito y dada las restricciones -porque Argentina no tiene mercado de capitales-, si alguien que viene y me propone crear un instrumento para fondear un proyecto de Argentina me parece interesante". Davis, en tanto, dijo tener en su poder 100 millones de dólares provenientes del timo y que espera instrucciones del presidente argentino y su equipo para saber qué hacer al respecto con ese dinero.

La jueza María Romilda Servini ha recibido un aluvión de denuncias. Milei dijo confiar en la investigación paralela que realizará la Oficina Anticorrupción que controla el Gobierno y que, sostiene la oposición, no solo blindará al anarco capitalista sino a su hermana y secretaria general de la Presidencia. Karina Milei es señalada como la responsable de la "recaudación" del dinero necesario para convertir a La Libertad Avanza en un partido con presencia en todo el país de cara a las elecciones parlamentarias de octubre.

Milei descalificó a los que quieren llevarlo al Congreso a rendir cuentas. "Va a ser el séptimo (pedido) pedido de juicio político. Es interesante porque los que lo piden son los kirchneristas".

Contraofensiva

El Gobierno ha realizado denodados esfuerzos para recuperar el centro de la escena un día en el que el juez federal Julián Ercoloni imputó al expresidente Alberto Fernández por presunta violencia de género contra su exesposa, Fabiola Yáñez. "Esto no es Justicia. Es persecución", se quejó y dijo que la decisión judicial se tomó a las apuradas para tapar el escándalo de $LIBRA. "Mientras el mundo mira a un presidente sospechado de estafar y enriquecerse que no puede explicar lo que ha hecho ni a sus periodistas lacayos, Ercolini dicta un procesamiento apresurado".

En este contexto, Milei confirmó que viajará el fin de semana otra vez a Estados Unidos para participar de una nueva Conferencia de Acción Política Conservadora. El anarco capitalista espera reunirse con Donald Trump. Tenía previsto plantearle la necesidad de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acelere su ayuda a Argentina. El Gobierno necesita de una fuerte inyección de dólares para sostener su programa económico. Trump publicó en X un breve texto sobre lo ocurrido con el activo digital, acompañado de una imagen de Milei. "Si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez". Algunos analistas lo interpretaron como un respaldo. Otros no dejaron de leer un tono ambiguo.