Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Colombia

El menor que asesinó a Uribe Turbay es sancionado con 7 años de "privación de la libertad en un centro de atención especializada""

El sicario es un joven de 15 años que fue capturado el pasado 7 de junio en Bogotá, minutos después del atentado

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay

El senador colombiano Miguel Uribe Turbay / Europa Press

EFE

Bogotá

El menor que asesinó al senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay fue sancionado este miércoles con siete años de privación de la libertad por los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

La Fiscalía detalló en un comunicado que por la sanción, "el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada".

El sicario, según las autoridades, es un joven de 15 años cuyo nombre se mantiene en reserva por su condición de menor de edad y que fue capturado en el pasado 7 de junio en Bogotá, minutos después del atentado contra el senador del partido opositor de derecha Centro Democrático.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente
  2. Qué hacer si te llega esta carta de la Agencia Tributaria siendo mutualista
  3. Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: 'La hora la cobro a…
  4. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
  5. Pedro Baños, sobre la diferencia de mentalidad entre los chinos y los españoles: '¿Has visto algún chino pasando la tarde en una terraza?
  6. Las cabañuelas de Jorge Rey encienden las alarmas en España: 'Empezaremos los primeros días de septiembre con…
  7. Alfredo Duro, arrollado en el encierro de San Sebastián de los Reyes y 'El Chiringuito' manda un mensaje
  8. ¡Confirmado! Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole con esta foto

El menor que asesinó a Uribe Turbay es sancionado con 7 años de "privación de la libertad en un centro de atención especializada""

El menor que asesinó a Uribe Turbay es sancionado con 7 años de "privación de la libertad en un centro de atención especializada""

Reciben a pedradas a Milei durante una caravana electoral en la periferia bonaerense

Reciben a pedradas a Milei durante una caravana electoral en la periferia bonaerense

El CNI y agencias de inteligencia de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos

El CNI y agencias de inteligencia de otros 12 países acusan a China de ciberataques a gobiernos y sectores críticos

Dos niños muertos y 17 heridos en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Dos niños muertos y 17 heridos en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Putin agita la desestabilización de los Balcanes

Putin agita la desestabilización de los Balcanes

Un tribunal de Rabat niega la libertad provisional a la feminista marroquí juzgada por su lema "Alá es lesbiana"

Un tribunal de Rabat niega la libertad provisional a la feminista marroquí juzgada por su lema "Alá es lesbiana"

Alemania, Francia y Polonia respaldan a Moldavia frente a Rusia, ante unas elecciones clave para el futuro europeo del país

Alemania, Francia y Polonia respaldan a Moldavia frente a Rusia, ante unas elecciones clave para el futuro europeo del país

Dinamarca convoca a un alto diplomático de EEUU por presuntas operaciones encubiertas para "influir" en Groenlandia

Dinamarca convoca a un alto diplomático de EEUU por presuntas operaciones encubiertas para "influir" en Groenlandia