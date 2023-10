Meloni anuncia el fin de su relación de pareja tras la filtración de audios sexuales con una compañera

En el audio filtrado, una mujer de la que se desconoce la identidad pregunta si hay "alguna prueba de aptitud" y la ya expareja de Meloni responde: "Sí, se folla"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, anunció este viernes el final de la relación con su pareja y padre de su hija, el periodista Andrea Giambruno, después de que se filtrasen en un programa televisivo las conversaciones de carácter sexual que él mantuvo con una compañera de trabajo.

"Mi relación con Andrea Giambruno, que duró casi diez años, termina aquí", revela en las redes sociales la primera ministra, quien publicó una foto en la que aparece con su expareja y su hija.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA