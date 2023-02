Las lluvias torrenciales dejan al menos 36 muertos en Sao Paulo, Brasil

El volumen de precipitaciones ya supera la media prevista para todo el mes de febrero en tan solo 24 horas

Las fuertes lluvias torrenciales que azotan desde el pasado sábado por la noche el litoral norte de Sao Paulo, Brasil, han dejado al menos 36 víctimas mortales, 228 personas desplazadas y 338 sin hogar.

Según el último balance, 35 personas han fallecido en Sao Sebastiao, 31 en Barra do Sahy, dos en Juquehy, una en Camburi y otra en Boicucanga. Entre las víctimas mortales se encuentra un menor de 7 años que ha perdido la vida tras un deslizamiento de tierra en Ubatuba.

El gobernador de Sao Paulo y, quien fuera también ministro de Infraestura durante la Administración de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, ha decretado el estado de calamidad pública para las ciudades de Ubatuba; Sao Sebastiao; Ilhabela; Caraguatuba y Bertioga, en la región del litoral norte de Sao Paulo.

Según han afirmado medios locales, el volumen de precipitaciones en las localidades del litoral norte de Sao Paulo han superado la media prevista para todo el mes de febrero en tan solo las últimas 24 horas. En el caso de Sao Sebastiao, el volumen de precipitaciones ha sido el doble del esperado para todo el mes, con 627 mm, con una media de 303 mm.

Brasil 🇧🇷 Havoc at Toque-Toque Grande Beach, in the municipality of São Sabastião, state of São Paulo, after more than 600 mm of rain.



