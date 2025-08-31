Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida / MOHAMMED SABER / EFE

EFE

Jerusalén

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza.

"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
  2. El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
  3. Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
  4. Pedro Sánchez desafía a Pablo Motos en el regreso de 'El Hormiguero
  5. Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
  6. Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
  7. Aire acondicionado, ventilador de techo o de pie: ¿cuál dispara más tu factura de la luz?
  8. El alcalde de Paterna del Campo, en shock tras el asesinato de su perro: '¿Hasta aquí vais a llegar? Estáis enfermos

Movimientos sociales, sindicatos y representantes de la cultura dan apoyo a la Flotilla: "El silencio europeo mata"

Movimientos sociales, sindicatos y representantes de la cultura dan apoyo a la Flotilla: "El silencio europeo mata"

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"

Andrius Kubilius, comisario de Defensa de la UE: "Hay que decidir qué garantías de seguridad se darán a Ucrania, no pedir permiso a Putin"

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

Qué es la OCS: el contrapoder asiático al poder de EEUU

Qué es la OCS: el contrapoder asiático al poder de EEUU

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Greta Thunberg: "Israel tiene muy claras sus intenciones genocidas. Quieren aniquilar a la nación palestina"

Greta Thunberg: "Israel tiene muy claras sus intenciones genocidas. Quieren aniquilar a la nación palestina"

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Putin llega a China para participar en la cumbre de la OCS, donde se verá con Xi y Modi

Putin llega a China para participar en la cumbre de la OCS, donde se verá con Xi y Modi