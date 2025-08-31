GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Israel confirma haber matado al portavoz del brazo armado de Hamás, Abu Obaida
EFE
Jerusalén
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, confirmó este domingo la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida, en un ataque israelí lanzado ayer en Gaza.
"El portavoz del terrorismo de Hamás, Abu Ubaida, fue eliminado en Gaza y enviado a reunirse con todos los liquidadores del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", recoge el mensaje de Katz difundido en su cuenta de X.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
- El enigmático mensaje de la novia de Fermín: 'Septiembre; cambios
- Roberto Brasero advierte que el calor continuará en España durante septiembre: 'Las temperaturas seguirán siendo altas
- Pedro Sánchez desafía a Pablo Motos en el regreso de 'El Hormiguero
- Una expareja de Kiko Rivera rompe su silencio: 'Sigue el mismo patrón
- Un español que vive en Suiza confiesa la dura realidad de trabajar allí: 'No os dejéis engañar
- Aire acondicionado, ventilador de techo o de pie: ¿cuál dispara más tu factura de la luz?
- El alcalde de Paterna del Campo, en shock tras el asesinato de su perro: '¿Hasta aquí vais a llegar? Estáis enfermos