Israel ataca a la delegación de Hamás en Doha mientras discutía el alto el fuego en Gaza

No hay límites para Israel, y la humareda que sobrevuela Doha es prueba de ello. Este martes, después de exigir la evacuación total de Ciudad de Gaza y lanzar miles de panfletos sobre la urbe palestina, los aviones israelíes se han desplazado hasta los cielos de la capital qatarí. Desde allí, han lanzado un ataque contra el liderazgo político de Hamás, y específicamente, contra la delegación negociadora en las conversaciones por el alto fuego. Los primeros informes del medio saudí Al Aarabiya señalan que Khalil al Hayya, el líder de las negociaciones en el grupo palestino, habría muerto como resultado del ataque. Sin embargo, un comunicado de Hamás ha subrayado que nadie ha sido asesinado en la agresión.

“Ataque a la delegación negociadora de Hamás durante su reunión en Doha. La reunión fue atacada mientras se discutía la propuesta del presidente [estadounidense, Donald] Trump de un alto el fuego”, ha asegurado una fuente de alto rango de Hamás al medio qatarí Al Jazeera. Fuentes cercanas al grupo palestino afirman que la última propuesta de Washington fue una “engaño destinado a llevar a los miembros de Hamás a una discusión para atacarlos”. Israel ha confirmado estar detrás del ataque, que habría recibido la luz verde de Trump, según ha dicho un oficial israelí al Canal 12 hebreo.

Tanto el Ejército israelí como la agencia de seguridad interna Shin Bet han reconocido que su fuerza aérea había realizado un ataque contra los líderes de Hamás. “Los miembros de la cúpula atacada lideraron las actividades de la organización terrorista durante años y son directamente responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”, han afirmado en un comunicado inicial, en el que no se mencionaba explícitamente a Qatar. Un comunicado de Hamás ha subrayado que nadie ha muerto en la agresión, que ha tenido lugar en una zona con múltiples embajadas y residencias para la población expatriada.

Liderazgo en Gaza asesinado

La mayoría del liderazgo de Hamás en Gaza ha sido asesinado durante estos 23 meses de guerra, en los que el Ejército israelí ha matado a más de 64.000 palestinos. Sin embargo, la cúpula política del grupo, repartida entre Turquía y Qatar, prácticamente no ha sido afectada. En julio del año pasado, el jefe del politburó político, Ismail Haniyeh, fue asesinado mientras se encontraba en Irán, y unos meses antes, en enero, un dron mató al número dos, Saleh al Arouri, en los suburbios sureños de Beirut. Qatar ha “condenado enérgicamente” el ataque en Doha. Según el ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, tuvo “como objetivo edificios residenciales donde se encontraban varios miembros del buró político de Hamás”.

“Este ataque criminal constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los qataríes y los residentes en Qatar”, ha añadido al Ansari. Doha “no tolerará este comportamiento imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”, ha subrayado, anunciado que lo “investigarán al más alto nivel”. Por el momento, Washington no ha confirmado que Tel Aviv se haya coordinado con las autoridades estadounidenses para el ataque en un territorio aliado de Estados Unidos.

"Israel asume plena responsabilidad"

Media hora después del ataque, el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, se ha encargado de clarificarlo. “La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación israelí totalmente independiente”, ha escrito su oficina en un comunicado en inglés. “Israel lo inició, Israel lo dirigió e Israel asume plena responsabilidad”, ha subrayado, aunque medios israelíes afirman que Trump estaba al tanto del ataque y dio su aprobación. Hace dos días, el presidente estadounidense lanzó una “última advertencia” a Hamás: les “he advertido sobre las consecuencias de no aceptar”, escribió en su plataforma Truth Social. Sin embargo, el grupo palestino hace semanas que aceptó una tregua. Desde entonces, los mediadores estaban a la espera de que respondiera Israel.

Pese a acoger a parte de los altos cargos de Hamás, Qatar, uno de los mediadores en las negociaciones, se ha librado de la violencia durante los últimos 23 meses. Doha es clave para EE.UU. en la región especialmente en los últimos años tanto con la administración demócrata de Joe Biden como con la republicana de Trump. La mayor base estadounidense fuera del país se encuentra en Qatar. Aparte, su condición de importante aliado no perteneciente a la OTAN aparentemente le habría otorgado inmunidad ante tales operaciones. Durante su primer viaje a Oriente Medio desde su reelección, Trump pasó por Qatar, donde anunció 1,2 billones de dólares en inversiones qataríes y el gobierno qatarí le regaló un avión de lujo de 400 millones de dólares.

