Ofensiva a gran escala
Israel abre una "ruta temporal" para forzar la evacuación de la ciudad de Gaza ante su ofensiva para tomarla
La carretera abierta por el ejército israelí estará abierta durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad y de sus barrios
EP
El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la apertura de una "ruta temporal" que estará disponible durante 48 horas para la evacuación de los residentes de la ciudad de Gaza y de sus barrios ante la nueva fase de la ofensiva militar a gran escala sobre el enclave palestino para tomar su principal urbe.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anuncian que, para facilitar el movimiento hacia el sur, se está abriendo una ruta de transferencia temporal a través de la calle Saladino", ha publicado en su cuenta de X el portavoz en árabe de las fuerzas israelíes, Avichay Adraee.
El mensaje, acompañado de un mapa, orienta a la población hacia el sur del enclave e insta a los residentes a "circular únicamente por las calles marcadas en amarillo en el mapa como ruta sur". "Obedezca las instrucciones de las fuerzas de seguridad y las señales de tráfico", ha añadido.
Los viajes por esta ruta, reza la publicación de Adraee, estarán disponibles desde este miércoles a las 12:00, hora local (11:00, hora española), hasta la misma hora del viernes.
Este anuncio se produce después de que el Ministerio de Defensa israelí haya anunciado este martes el inicio de una nueva fase de la ofensiva contra el enclave palestino para "tomar el control de la ciudad de Gaza porque hoy es el principal símbolo de gobierno de Hamás", el Movimiento de Resistencia Islámica, que controla las autoridades gazatíes.
- El nuevo capricho de Kiko Rivera tras su separación: 'Habría pagado en torno a 500.000 euros
- Última hora sobre el caso Madeleine McCann: podría haber sido secuestrada por encargo de una red de pedófilos
- Arturo Pérez-Reverte señala las 3 'instituciones' más serias de España: 'El rey, la Guardia Civil y...
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España por la llegada de un anticiclón: 'Poco a poco se va a ir imponiendo
- Cuánto dinero gana Duplantis cada vez que bate el récord del mundo: El premio de la World Athletics por superar su propia marca
- Un abogado expone lo qué no hay que hacer durante una baja médica: 'Puedes acabar en la calle
- Gonzalo Bernardos alerta sobre la crisis de la vivienda en España: 'Una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada como vulnerable
- España se planta por Israel y pone en jaque mate a la organización de Eurovisión 2026