Investigan a varios policías que mataron a un fugitivo en silla de ruedas en Estados Unidos

Varios policías están siendo investigados en Estados Unidos tras disparar mortalmente a un hombre afroamericano que tenía la mitad de las dos piernas amputadas y que, presuntamente, había atacado a otra persona con un cuchillo.

La Policía de Huntington Park, en California, confirmó a través de un comunicado que varios agentes (no precisó el número) han sido dados de baja administrativa y salarial a la espera de que concluyan las investigaciones.

El suceso se produjo hace una semana pero en las últimas horas se ha hecho viral el video que muestra cómo un hombre, armado con un gran cuchillo, huye de dos policías que lo apuntan con un arma, intentando correr arrastrando sus piernas semiamputadas, mientras trata de apoyarse en su silla de ruedas.

Aunque no se percibe en el video, los policías acabaron disparando al hombre -identificado por su familia como Anthony Lowe, de 36 años- que falleció en el acto.

El caso tiene muchas diferencias con la muerte a comienzos de enero de Tyre Nichols, un afroamericano que murió tras una paliza de la Policía, que lo paró por una presunta infracción de tráfico.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy