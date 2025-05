Un hombre asesina en EEUU a un niño palestino de seis años y hiere de gravedad a su madre

Un hombre ha matado a un niño de seis años y ha herido gravemente a la madre del menor, ambos palestinos, en un ataque con arma blanca en las afueras de la ciudad de Chicago, Estados Unidos, en lo que está siendo investigado como un crimen de odio porque el sospechoso les atacó por ser musulmanes, según han informado las autoridades locales.

La oficina del Sheriff del condado de Will ha indicado este domingo que el atacante, identificado como Joseph Czuba, de 71 años, cometió el crimen en la víspera contra sus inquilinos. Este domingo ha sido acusado de asesinato en primer grado, intento de asesinato en primer grado, crimen de odio --dos cargos-- y agresión agravada con arma mortal.

"Los detectives han determinado que ambas víctimas de este brutal ataque han sido objetivo del sospechoso debido a que eran musulmanes y al conflicto en curso entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel", reza un comunicado.

El atacante, que ha sido interrogado por los detectives, no ha hecho ninguna declaración sobre su participación en el ataque, pero hay suficientes pruebas para incriminarle, por lo ha sido detenido y está esperando su comparecencia inicial ante el tribunal.

La mujer, madre del niño, se encuentra hospitalizada en estado grave con más de una decena de puñaladas. Por su parte, el menor llegó al hospital en estado crítico con más de una veintena de heridas de arma blanca, donde sucumbió a sus heridas.

Biden condena la islamofobia

El presidente estadounidense, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, han condenado la islamofobia tras el asesinato del menor y han señalado que "este horrible acto de odio no tiene cabida en Estados Unidos", puesto que va en contra de sus valores fundamentales que incluyen la libertad de oración.

"Jill y yo estamos conmocionados y asqueados al enterarnos del brutal asesinato de un niño de seis años y del intento de asesinato de la madre del niño ayer en su casa de Illinois. La familia musulmana palestina del niño vino a Estados Unidos en busca de lo que todos buscamos: un refugio para vivir, aprender y orar en paz", reza un comunicado de la Casa Blanca.

Biden, que ha enviado sus condolencias a la familia y las comunidades palestina, árabe y musulmana estadounidense, ha invitado a la población a unirse "y rechazar la islamofobia y todas las formas de intolerancia y odio".

"He dicho una y otra vez que no me quedaré callado ante el odio. Debemos ser inequívocos. No hay lugar en Estados Unidos para el odio contra nadie", ha subrayado el mandatario.