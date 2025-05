Harvey Weinstein rechaza las acusaciones de acoso de Gwyneth Paltrow y Rose McGowan.

El productor de cine Harvey Weinstein, condenado a prisión en 2020 por agresiones sexuales, cargó este martes contra las acusaciones de acoso sexual de las actrices Gwyneth Paltrow y Rose McGowan en 2017, asegurando que son "falsas".

Weinstein, que ahora enfrenta un nuevo juicio por abusos en Nueva York, dio desde prisión la que es su primera entrevista grabada en video desde su detención hace ya siete años a la pódcaster conservadora Candace Owens.

En el pódcast, el productor calificó como una "completa invención" las declaraciones de Gwyneth Paltrow, que en 2017 afirmó que este la invitó a su habitación de hotel, le puso las manos encima y le sugirió hacerle un masaje tras participar en un casting para la película 'Emma' (1996).

Y aunque admitió que "se insinuó" a la actriz, aseguró que "no la tocó": "(Paltrow) pensaba que nuestra relación era abusiva, pero simplemente éramos amigos. Hay fotos de ella abrazándome cuando yo estaba enfermo en el hospital".

El productor de filmes como 'Pulp Fiction', que habló con Owens por teléfono, también se refirió a las acusaciones de Rose McGowan, que en 2017 aparecía en el artículo del New York Times que destapó los abusos.

McGowan, que acusó al magnate de violarla en 1997, relató entonces que Weinstein le pagó 100.000 dólares para que no contara este episodio.

“Llegué a un acuerdo con Rose McGowan. Le di 100.000 dólares (...) le dije: simplemente no se lo digas a mi esposa, no me metas en problemas”, apuntó Weinstein al respecto.

El productor insistió además en que fue "injustamente condenado" en 2020 en la Gran Manzana y en 2022 en Los Ángeles y describió sus actos como "errores": "Hice daño a mi familia y a mis amigos. Engañé a mi mujer y eso fue un terrible error. Pero yo no cometí esos crímenes".

Weinstein, cuyas denuncias fueron el detonante del movimiento internacional #MeToo, fue condenado en Nueva York en 2020 a 23 años de prisión por las denuncias de la productora Miriam Haley y de la actriz Jessica Mann relativas a agresiones sexuales ocurridas entre 2006 y 2013.

Sin embargo, esa condena fue revocada el año pasado por un tribunal de apelaciones debido a un error procesal, por lo que ahora enfrenta un nuevo juicio en la ciudad.