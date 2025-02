Hamás aplaza la entrega de rehenes en Gaza por las "violaciones" de Israel al alto el fuego

El alto el fuego se tambalea en Gaza. Hamás ha anunciado este lunes que el grupo retrasará la liberación de más cautivos israelíes prevista para el sábado “hasta nuevo aviso”. “Durante las últimas tres semanas, el liderazgo de la resistencia monitoreó las violaciones del enemigo [Israel] y su incumplimiento de los términos del acuerdo” que entró en vigor el pasado 19 de enero, ha dicho Abu Obeida, el portavoz del brazo armado de Hamás, en un comunicado en Telegram. A su vez, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha culpado a Hamás de violar la tregua en Gaza con este anuncio.

“He dado instrucciones a los militares para que se preparen al más alto nivel de preparación en Gaza y defiendan a nuestras comunidades”, ha añadido Katz en unas declaraciones que auguran el retorno de los combates en el diezmado enclave palestino. Hamás ha denunciado que 25 palestinos han sido asesinados y docenas han sido asesinados en Gaza desde la entrada en vigor de la tregua. “En las últimas tres semanas después de firmar el acuerdo hemos estado en conversaciones y negociaciones muy serias con los mediadores —los egipcios, los qataríes y los Estados Unidos— sobre las violaciones diarias del acuerdo por parte de los israelíes”, ha declarado el alto funcionario Basem Naim a Al Jazeera.

Según ha denunciado Hamás en su comunicado, Israel ha violado el alto el fuego al “retrasar el regreso de las personas desplazadas al norte de Gaza, atacarlas con bombardeos y disparos en varias áreas de la Franja y no permitir la entrada de materiales de socorro en todas las formas acordadas”. “Mientras tanto, la resistencia ha cumplido con todas sus obligaciones”, ha constatado Abu Obeida. Naim también ha recriminado a Israel que no haya permitido la entrada de cientos de miles de tiendas de campaña a Gaza para albergar a la gente en medio de las gélidas condiciones, apuntando a que la ayuda necesaria no había llegado. “No tenemos ninguna fuente de electricidad, hemos pedido que ingresen generadores a la Franja…”, ha confesado el alto funcionario.

"Saboteando el acuerdo"

“Los israelíes están saboteando y socavando el acuerdo intencionalmente”, ha declarado Naim. “Les hemos dicho claramente: ¿cómo podemos continuar con el intercambio de prisioneros, incluidos los cadáveres de los israelíes capturados, si hasta ahora no tenemos ninguna maquinaria pesada?” que permita retirar los escombros que han sepultado a miles de gazatíes y a al menos un tercio de los cautivos israelíes, ha añadido. “Estamos comprometidos con el acuerdo de alto el fuego, hemos hecho nuestra parte, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y seguimos comprometidos y trabajando para evitar cualquier obstáculo y superar cualquier desafío”, ha concluido Naim.

Esta acción de Hamás ocurre después de que el grupo renovara su condena a la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de comprar y poseer Gaza, advirtiéndole que abordar la “cuestión palestina con la mentalidad de un agente inmobiliario es una receta para el fracaso”. El primer ministro israelí Binyamín Netanyahu ha retornado este fin de semana de Washington, donde su homólogo expresó su intención de “tomar el control” del enclave palestino y construir allí la “Riviera de Oriente Próximo”. Netanyahu ha celebrado la originalidad de las ideas de Trump y se ha comprometido a ponerlas en práctica sin especificar cómo.

Operación en Cisjordania

De acuerdo al Monitor de Derechos Humanos Euro-Mediterráneo, la cifra de palestinos muertos por el Ejército israelí en el enclave palestino desde la entrada en vigor del alto el fuego se eleva hasta 110, ya que incluye aquellos que han perdido la vida al negársele un permiso médico para abandonar la Franja y tratarse en hospitales. Además, dos días después del inicio de la tregua, las autoridades militares israelíes lanzaron una operación en la Cisjordania ocupada, que ya ha matado a más de 80 palestinos, entre las cuales una joven embarazada de ocho meses el domingo, herido a decenas más, y provocado el desplazamiento de 40.000.

“El anuncio de Hamás debería tener una respuesta concreta: un ataque masivo con fuego sobre Gaza desde el aire y la tierra, junto con un cese total de la ayuda humanitaria a la Franja, incluida la electricidad, el combustible y el agua, y el bombardeo de los paquetes de ayuda que ya han sido traídos y están en manos de Hamás en Gaza”, ha tuiteado Itamar Ben Gvir, el exministro de Seguridad Nacional de Israel. “Debemos volver a la guerra y destruir”, ha añadido el socio ultraderechista de Netanyahu. A su vez, decenas de personas han salido a la calle en Tel Aviv exigiendo la continuación del alto el fuego y el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos.