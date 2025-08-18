Hamás acepta una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por Qatar y Egipto

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha anunciado este lunes que ha aceptado una propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores, Qatar y Egipto, para la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 62.000 personas por la ofensiva israelí.

"Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes", reza un breve comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo islamista.

La confirmación ha llegado después de que el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, recibiera al jefe de Gobierno y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán al Thani, y reafirmaran la importancia a sus "continuos esfuerzos" para un "alto el fuego inmediato" en el enclave que permita la entrada "urgente y sin trabas" de ayuda humanitaria y asegure la liberación de rehenes.

"Confirmamos el rechazo categórico a la reocupación militar de la Franja y a cualquier intento de desplazar a los palestinos de su territorio", ha indicado el Servicio de Información del Gobierno de Egipto a través de un comunicado en el que ha añadido que Al Sisi ha abogado por un proceso de reconstrucción tras el alto el fuego.

Por su parte, un funcionario israelí ha confirmado al periódico 'The Times que Israel' que el Gobierno de Benjamin Netanyahu ha recibido la propuesta a la que Hamás ha dado su visto bueno, que incluiría una tregua de 60 días y la liberación de diez rehenes vivos a cambio de 150 presos palestinos.

Más tarde, el ministro de Defensa israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, se ha mostrado en contra de un posible acuerdo "parcial" de alto el fuego y ha argumentado que la milicia islamista solo ha suavizado sus demandas porque teme la ofensiva israelí sobre la ciudad de Gaza.

"Hamas está bajo una gran presión debido a la conquista de Gaza porque entiende que esto eliminará al grupo. Está tratando de detener esto a través de devolver un acuerdo parcial. Esta es exactamente la razón por la que no podemos rendirnos", ha subrayado en un mensaje publicado en la red social X.

Sus palabras se producen después de que fuentes cercanas a las negociaciones hayan informado de que Hamás ha cedido en dos puntos conflictivos que hicieron descarrilar las conversaciones en Doha el mes pasado, entre ellas la liberación de prisioneros condenados a cadena perpetua y el tamaño de la zona de amortiguación a lo largo de la frontera con Gaza, según han informado medios israelíes.

El Gobierno israelí insistió el domingo en que Hamás debe liberar inmediatamente a todos los secuestrados, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas, y exigió su desarme inmediato, así como la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro del enclave y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que "conviva en paz con Israel".