Guterres pide a Israel revertir su plan de nuevos asentamientos que "dividirá Cisjordania"

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres.

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. / Kay Nietfeld/dpa - Archivo

EFE

Tokio

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, pidió este jueves a Israel que revierta su decisión de autorizar la construcción de nuevas viviendas israelíes en la Cisjordania ocupada, en violación de la ley internacional.

"La decisión de las autoridades israelíes de expandir la construcción de asentamientos ilegales, que dividirán Cisjordania, debe ser revertida. Cualquier construcción de asentamientos es una violación de la ley internacional", dijo el portugués durante una rueda de prensa en la ciudad japonesa de Yokohama, donde participa en un foro sobre desarrollo e inversión en África.

Guterres también reiteró que es "vital" alcanzar un alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación incondicional de todos los rehenes, así como "evitar la muerte masiva y la destrucción que una operación militar contra Gaza causarían de forma inevitable".

En una comparecencia durante la segunda de las tres jornadas de la Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano (TICAD), el máximo responsable de la ONU dijo que el desarrollo no puede existir sin paz. Necesitamos que la diplomacia silencie las pistolas y prevenga una escalada, acceso humanitario para llegar a la gente necesitada y un apoyo fuerte a los esfuerzos regionales para reconstruir la confianza y las instituciones", dijo Guterres.

Reforma del Consejo de Seguridad

El secretario general de la ONU habló de la necesidad de impulsar una reforma del Consejo de Seguridad del organismo, que, debido a "las divisiones geopolíticas de las superpotencias", "ha sido incapaz de encontrar el consenso necesario para poner fin a todos estos conflictos", entre los que mencionó el palestino-israelí, la crisis en Oriente Próximo y la guerra en Ucrania.

"Nuestras instituciones deben reflejar el mundo actual, no el que había en 1945. Esto implica un Consejo de Seguridad reformado para ser más representativo y efectivo" para estos territorios y también para los países en vías de desarrollo, declaró el portugués.

