Una fuerte nevada en el Reino Unido provoca el caos en los aeropuertos

El aeropuerto londinense de Stansted ha estado cerrado temporalmente y los de Heathrow y Gatwick han sufrido retrasos en los vuelos

La fuerte nevada que ha caído esta madrugada en gran parte del Reino Unido ha provocado una alteración en los medios de transporte, con el cierre temporal del aeropuerto londinense de Stansted y retrasos en los vuelos en los de Heathrow y Gatwick, según las autoridades británicas.

La pista de Stansted, a las afueras de Londres, reabrió tras permanecer cerrada hasta las 03.00 GMT de hoy, mientras que el Servicio de Meteorología (Met, por sus siglas en inglés) advirtió a los automovilistas del riesgo de nieve, hielo y niebla.

Snowed in at Stansted Airport. @Ryanair flight FR2328 to Madrid, due to depart at 19:55. Now 22:00. Pilot explains that weather has collapsed company comms, so struggling to confirm cancellation. And also that a hotel might not be covered? Hope that's not true. pic.twitter.com/hRpBVFnPT6