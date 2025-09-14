Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

Polarización polítca

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

La fundación recuerda que durante estas actividades están presentes niños y adolescentes, que "acaban normalizando no solo la violencia en el ruedo, también un contexto político empleado como táctica por la ultraderecha"

Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping, en Pekín, en abril de 2025

Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping, en Pekín, en abril de 2025 / FERNANDO CALVO / POOL MONCLOA

Europa Press

Madrid

La Fundación Franz Weber ha advertido este domingo acerca del "creciente discurso de odio" que se reproduce en diferentes plazas de toros, la última ocasión este sábado en Valladolid con un grito de 'piensa que es Pedro Sánchez' cuando el torero Marco Pérez "humillaba a un toro ya derrotado". Los naturalistas señalan que este mismo sábado en Albacete y el pasado 3 de septiembre también se profirieron cánticos dirigidos al actual presidente del Gobierno, "sin que las autoridades condenaran en absoluto estas situaciones, que también tuvieron lugar en otros cosos de la geografía española".

En un comunicado recogido por Europa Press, la fundación ha recordado que durante estas actividades están presentes niños y adolescentes que "acaban normalizando no solo la violencia que sucede en el ruedo, también un contexto político empleado como táctica por la ultraderecha: la deshumanización del rival".

Violencia verbal y física

Frente a ello la fundación considera que la violencia verbal y física también es una "advertencia clara" a realizar ante el Comité de los Derechos del Niño, y subraya que en las plazas también se dan otras situaciones que "normalizan conductas inadecuadas en contextos: consumo de bebidas alcohólicas, consumo de tabaco y estas amenazas veladas".

Por todo ello, espera ahora que tanto el Ayuntamiento de Valladolid como la Diputación Provincial emitan los preceptivos comunicados de condena ante estos "hechos predemocráticos, como principales patrocinadoras de la feria taurina".

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El dardo de José Andrés a Yolanda Díaz por la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
  2. Maldini no da crédito con Jesús Gil tras la expulsión de Huijsen: 'En la vida
  3. Broncano y Mariló Montero rompen el silencio y destapan toda la verdad sobre lo ocurrido en 'La Revuelta
  4. Dani el Rojo se moja y desata la polémica en redes: 'Soy de Barcelona y nunca digo que soy catalán
  5. Maria Sharapova vuelve a escena con 38 años: La comentada foto con David Beckham en un evento en Nueva York
  6. Última hora del caso Madeleine McCann: Una mujer investigada habla 18 años después
  7. Jorge Rey desvela si la llegada del otoño traerá cambios de tiempo a finales de septiembre: 'Se va a situar sobre el continente europeo
  8. ¿Quién es Tyler Robinson, el presunto asesino del activista pro-Trump Charlie Kirk?

La viuda de Charlie Kirk publica un vídeo despidiéndose de su marido en su ataúd

La viuda de Charlie Kirk publica un vídeo despidiéndose de su marido en su ataúd

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

Franz Weber critica que aficionados jalearan el grito de 'piensa que es Sánchez' al matar a un toro en Valladolid

Naomi Oreskes, profesora de Harvard: "Trump no sólo fomenta la duda: intenta destruir la ciencia"

Naomi Oreskes, profesora de Harvard: "Trump no sólo fomenta la duda: intenta destruir la ciencia"

Zülfü Livaneli, escritor y poeta turco: "El proyecto de Erdogan ha fracasado"

Zülfü Livaneli, escritor y poeta turco: "El proyecto de Erdogan ha fracasado"

La cifra de muertos en las protestas de Nepal se eleva a más de 70 personas

La cifra de muertos en las protestas de Nepal se eleva a más de 70 personas

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El cineasta de 'No other land' acusa a los colonos israelíes de herir a sus hermanos

El cineasta de 'No other land' acusa a los colonos israelíes de herir a sus hermanos