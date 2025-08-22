El FBI registra la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump y feroz crítico del presidente

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha registrado este viernes la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump durante su primer mandato y actualmente uno de los críticos más afilados con el presidente de Estados Unidos.

La agencia ha informado que está "llevando a cabo actividades autorizadas por un tribunal". La investigación busca averiguar si Bolton ha poseído y compartido ilegalmente información clasificada para perjudicar a Trump, según han explicado fuentes familiarizadas con el caso a The New York Times. Su abogado aún no lo ha confirmado.

Sobre las 7 de la mañana, hora local, agentes de la policía federal han registrado la vivienda de Bolton en Bethesda, en el estado de Maryland, a poco más de 11 kilómetros de Washington. Agentes del FBI también han registrado la oficina de Bolton, ubicada en la capital del país, explica una fuente a la CNN.

Las autoridades justifican la operación citando motivos de seguridad nacional sin especificar. Por ahora, no está claro qué pruebas ha citado el Departamento de Justicia para convencer a un juez federal de que autorizase el registro ni qué culpabilidad podría tener Bolton. Los documentos judiciales del caso aún no se han hecho públicos, pero varios medios señalan que podría tratarse de una campaña de represalias de Trump, algo que el vicepresidente J.D. Vance ha negado.

Acusaciones y hostilidad del FBI

Durante su primer mandato, la administración trumpista trató sin suerte de frenar la publicación del libro The Room Where It Happened, en el que Bolton tildaba a Trump de "rencoroso" y le acusaba abiertamente de pedir ayuda a China para ganar las elecciones y de ofrecer "favores personales a dictadores que le caían bien", por supuestamente contener información clasificada. La investigación actual incluiría material del libro, pero también declaraciones realizadas en los medios durante los últimos cuatro años, según el NYT.

Trump ha asegurado no tener conocimiento del registro de la casa de Bolton. "Podría saberlo. Podría ser yo quien lo iniciara. De hecho, soy el jefe de las fuerzas del orden. Pero creo que es mejor así", ha alardeado, remarcando que "no soy fan de John Bolton". Sin embargo, el máximo responsable de la aplicación de la ley del Gobierno federal no es el presidente, sino el fiscal general, según la Casa Blanca. "Si crees en las noticias, como yo, supongo que hoy han registrado su casa, pero también registraron la mía, llamada Mar-a-Lago. Revisaron todo lo que pudieron, incluida la habitación de mi hijo pequeño y la zona de mi mujer. Revisaron sus cajones, como se suele decir. Revisaron todo lo que te puedas imaginar", ha añadido posteriormente.

No obstante, desde el FBI se está fomentando la hostilidad con el investigado. Su director, Kash Patel, ha afirmado que "NADIE está por encima de la ley" en una publicación en la red social X compartida cuando los agentes llegaban a la casa de Bolton. El antiguo influencer de extrema derecha puso a Bolton en una lista de "miembros del Estado profundo" en un libro publicado en 2023. Su número dos, Dan Bongino, también conocido por ser una celebridad en los rincones más conspiranoicos y reaccionarios de Internet, ha remarcado que "no se va a tolerar la corrupción pública".

Crítica y represión

Entre abril de 2018 y septiembre de 2019, Bolton asesoró a Trump sobre temas de seguridad nacional. Era el tercer diplomático que desempeñaba ese cargo. Tras su despido, Bolton se convirtió en un feroz crítico de Trump, apareciendo habitualmente en varios medios de comunicación para reprochar las acciones políticas del magnate. En los últimos días, Bolton ha denunciado el reciente acercamiento de Trump al presidente ruso Vladímir Putin —quién, asegura, está logrando manipular a Trump— y su posición sobre la guerra en Ucrania.

Durante años, Trump ha cargado contra Bolton, tachándolo de "incompetente" y de "viejo aburrido y tonto". En su regreso a la Casa Blanca, el presidente ha aprovechado su poder para tomar represalias. Una de las primeras medidas que ordenó al asumir la presidencia fue revocar la protección del Servicio Secreto a su enemigo, sobre el que pesan amenazas de muerte procedentes de Irán.

Actualmente, el cargo de asesor en seguridad nacional en manos del también secretario de Estado Marco Rubio, que asumió la plaza tras la destitución de Mike Waltz el pasado mayo.

Histórico halcón republicano

Bolton es lo que en política se conoce como un halcón, alguien que aboga por la guerra como medio legítimo para conseguir un fin. Trump lo despidió justo por esa razón, argumentando en su momento que el asesor siempre trataba de empujarle a tomar acciones militares contra los enemigos de EEUU, especialmente Irán. Irónicamente, el presidente ha terminado bombardeando las instalaciones nucleares iranís en su segundo mandato.

Bolton tiene un largo recorrido en varias administraciones presidenciales republicanas. A sus 77 años, este prominente conservador ha servido como Fiscal general adjunto durante la era de Ronald Reagan, como secretario de Estado adjunto para Asuntos de Organización Internacional con George H. W. Bush y como embajador de EEUU ante Naciones Unidas con George W. Bush.

