La Eurocámara recuerda a su presidente Sassoli en el aniversario de su muerte

Unos 200 diputados, trabajadores y asistentes del Parlamento Europeo recordaron al expresidente italiano en la galería en la que se exponen los retratos de presidente de la institución, acompañados por el Himno de la Alegría

El Parlamento Europeo homenajeó este miércoles a su expresidente David Sassoli en el primer aniversario de su fallecimiento el 11 de enero de 2022, cuando aún ejercía el cargo, y recordó su convicción progresista y cómo la puso en práctica en los peores momentos de la pandemia, al abrir las puertas de la Eurocámara a los más vulnerables.

"Hace un año Europa perdió un líder, la democracia perdió a uno de sus campeones y nosotros perdimos a un amigo. David Sassoli fue un hombre de convicciones, siempre capaz de trasladar los valores en que creía en acción", recordó su sucesora en la presidencia de la Eurocámara, Roberta Metsola.

El homenaje reunió a en torno a 200 diputados, trabajadores y asistentes del Parlamento Europeo en la galería en la que se exponen los retratos de presidentes de la institución, donde hoy resonó el Himno de la Alegría y Metsola depositó un ramo de flores blancas frente a la imagen del expresidente italiano.

Sassoli falleció el 11 de enero de 2022 a los 65 años en un hospital en Italia por complicaciones tras una disfunción de su sistema inmunitario.

Metsola, que ocupó la presidencia en funciones durante una semana tras el inesperado fallecimiento de Sassoli antes de ser elegida formalmente, alabó cómo el italiano mantuvo en marcha la actividad parlamentaria en remoto para poder tramitar las medidas más urgentes en respuesta a la pandemia y destacó su lucha contra la desigualdad.

"Quería una Europa de la esperanza. Y, como él dijo, nosotros podemos ser esa esperanza cuando no ignoramos a los que lo necesitan, cuando no construimos muros en nuestras fronteras y cuando luchamos contra todas las formas de injusticia", añadió.

En redes sociales, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, se refirió a la memoria del italiano como "un recuerdo que nos muestra el camino" y recordó como "una profecía" una pregunta que él mismo había lanzado mucho antes de la invasión rusa de Ucrania sobre por qué los regímenes autoritarios temen a Europa y a sus valores.

‘Why are authoritarian regimes so afraid of Europe? We do not wage war, we do not impose our model. So why? Our values make them afraid.’



David Sassoli’s question now feels like a prophecy.



One year after his passing, David’s memory still warms our hearts and shows us the way. pic.twitter.com/TW4ZzpShO3