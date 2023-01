Al menos 29 muertos tras estrellarse en Nepal un avión que transportaba a más de 70 pasajeros

El vuelo de ela aerolínea Yeti Airline cubría una ruta doméstica con origen en Katmandú

Un avión de la aerolínea nepalí Yeti Airline con más de 70 personas a bordo sufrió un accidente este domingo cuando cubría una ruta doméstica que partió desde Katmandú.

#Nepal

72 passengers were on board. Plane crash at Pokhra International Airport. pic.twitter.com/igBoObcCDm