Exteriores
España espera que los acuerdos entre Armenia y Azerbaiyán conduzcan hacia la "paz definitiva"
"España espera que estos acuerdos abran una nueva etapa de cooperación, entendimiento mutuo y desarrollo, en beneficio de ambos países y de toda la región, señala el Ministerio de Exteriores
EP
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha celebrado los acuerdos alcanzados este sábado entre el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azebaiyán, Ilham Aliyev, en la Casa Blanca con la implicación de Estados Unidos (EEUU).
Exteriores ha mostrado su confianza de que estos supongan "un paso decisivo hacia la paz definitiva y la normalización completa de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán tras décadas de conflicto" en un comunicado.
"España espera que estos acuerdos abran una nueva etapa de cooperación, entendimiento mutuo y desarrollo, en beneficio de ambos países y de toda la región. España reitera su compromiso con la paz y la estabilidad en el Cáucaso Meridional", ha señalado.
- La confesión del rival de Induráin que ganó un Tour de Francia: 'Iba dopado hasta las trancas
- Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- El Barça, cerca de fichar al central Spina
- ¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!
- Nuevo comunicado oficial de Ter Stegen
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- Multa de UEFA a Lamine y Lewandowski por no cumplir en un control antidopaje y un partido de sanción a Flick