Entra en erupción el volcán activo más grande del mundo en Hawái

La erupción del volcán, de momento, se limita al área de la caldera y no representa ningún riesgo para las comunidades que se encuentran en la base de la montaña

El volcán Mauna Loa de Hawái, el más grande del mundo que todavía permanece activo, entró en erupción este lunes por primera vez en casi 40 años.

La Agencia de Gestión de Emergencias hawaiana aseguró en Twitter que la erupción, de momento, se limita al área de la caldera del volcán y no representa ningún riesgo para las comunidades que se encuentran en la base de la montaña.

Sin embargo, la misma agencia avisó de que se han abierto algunos refugios como medida de precaución.

Image from Mauna Loa summit webcam acquired at 11:46 PM HST.



Webcams for the volcano can be found at https://t.co/Vb49rS11OH. pic.twitter.com/BDNWWT3kjH