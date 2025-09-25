Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Tensión con Moscú

EEUU despliega cazas para "identificar e interceptar" 4 aviones militares rusos cerca de Alaska

Se trata de la novena incursión de este tipo en lo que va de año

Archivo - Imagen de archivo de varios aviones estadounidenses interceptando cazas rusos.

Archivo - Imagen de archivo de varios aviones estadounidenses interceptando cazas rusos. / Europa Press/Contacto/Tsgt. Donald Hudson/U.S. Air

Redacción

Barcelona

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) ha informado de que las fuerzas estadounidenses han interceptado varios cazas y bombarderos rusos cerca de las costas del estado de Alaska, un incidente que se produce en pleno aumento de la tensión por la presencia de drones en el espacio aéreo danés, polaco y rumano.

En un comunicado, el NORAD ha indicado que se ha detectado la presencia de dos bombarderos estratégicos Tu-95 y dos cazas Su-35 en la zona de identificación de defensa de Alaska --área que incluye un perímetro adicional y en el que las Fuerzas Armadas se encargan de supervisar el tráfico aéreo para frustrar posibles amenazas--. Los aparatos rusos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no violaron el espacio de EEUU o Canadá, según la nota.

Así, la Fuerza Aérea del país norteamericano ha desplegado cuatro cazas F-16, cuatro aviones KC-135 y un E-3, una aeronave de Boeing diseñada para realizar labores de alerta temprana y control aéreo. Estos aviones han realizado las acciones de "identificación e interceptación" pertinentes.

Este tipo de actividad rusa ocurre frecuentemente en el espacio aéreo cercano a Alaska y no es visto como una amenaza, según el NORAD. De hecho, se trata de la novena vez este año que este mando ha comunicado una incursión como la de este jueves.

Tensión creciente

Es cierto también, que el actual es un momento de alta tensión debido a las incursiones rusas en territorio europeo, que son vistas como un testeo de Moscú a la capacidad de respuesta de la OTAN. Esta misma semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado favorable a que los países de la Alianza Atlántica derriben aviones rusos si ingresan en su espacio aéreo.

Durante un encuentro en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York junto a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ha reivindicado la defensa del territorio, lo que "significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras".

