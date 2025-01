En directo | Washington se blinda horas antes de que Donald Trump jure como presidente de EEUU

100 órdenes ejecutivas

Debido al frío, no tendrá lugar posteriormente el tradicional desfile desde el Capitolio hasta la Casa Blanca y, en su lugar, Trump se trasladará al estadio Capital One Arena, donde la noche anterior celebró su "mitin de la victoria" y donde podría firmar algunas de las 100 órdenes ejecutivas que ha prometido rubricar en su primer día. Existe también la posibilidad de que Trump firme sus primeras órdenes ejecutivas mientras aún se encuentra en el Capitolio. Sin embargo, su equipo aún no ha precisado cuándo dará ese primer paso simbólico en su toma de decisiones. Sobre las 17:00 hora local (23:00 en horario peninsular español), Trump llegará a la Casa Blanca, donde podría continuar firmando decretos.