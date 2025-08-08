Dimite la directora de sinhogarismo del Gobierno británico tras romper el contrato de sus inquilinos para subir el alquiler

La secretaria de Estado de Sinhogarismo del Gobierno británico, Rushanara Ali, ha presentado su dimisión tras salir a la luz que expulsó a los inquilinos de un piso de su propiedad para poder subir el alquiler en hasta 700 libras esterlinas (más de 800 euros). La ya exmiembro del Gobierno laborista informó a sus inquilinos en noviembre del año pasado de que no les renovaría el contrato de su piso de cuatro habitaciones en el este de Londres, alegando que iba a ponerlo a la venta. Sin embargo, la propiedad fue publicada en un portal inmobiliario poco después a un precio de 4.000 libras mensuales, una cifra muy superior a las 3.300 libras fijadas hasta entonces.

Ali ha insistido en que ha cumplido con la legalidad en todo momento, pero ha reconocido que su continuidad en el cargo pondría en mayores problemas al Gobierno del primer ministro, Kier Starmer, afectado por una importante caída de popularidad desde su victoria en las elecciones generales del año pasado. “Quiero dejar claro que en todo momento he cumplido con todos los requisitos legales pertinentes. Creo que me he tomado muy en serio mis responsabilidades y obligaciones, y los hechos así lo demuestran. Sin embargo, es evidente que continuar en mi cargo supondría una distracción para la ambiciosa labor del Gobierno”, ha asegurado Ali en su carta de dimisión.

En una escueta carta de respuesta, Starmer le ha agradecido su contribución a “la ambiciosa agenda del Gobierno” y la ha emplazado a seguir apoyando al Ejecutivo como diputada de la Cámara de los Comunes, un cargo que seguirá ostentando a pesar del escándalo. La renuncia de Ali como responsable de Sinhogarismo pretende poner punto y final a una polémica que salió a la luz esta semana tras su publicación en la prensa británica, aunque supone un nuevo golpe para el Gobierno laborista, acusado de ser poco consecuente con sus políticas y muy presionado para dar solución a los problemas cada vez más preocupantes de acceso a la vivienda.

Críticas al Gobierno

“Keir Starmer prometió un Gobierno íntegro, pero en su lugar ha presidido un Gobierno hipócrita y egoísta. Una vez más, hay una norma para el Partido Laborista y otra para todos los demás”, ha asegurado el presidente del Partido Conservador, Kevin Hollinrake, quien ha recordado que los escándalos en el Ejecutivo ya han obligado a dimitir a algunos de sus miembros más destacados. “Con un cuarto ministro que ahora tiene que dimitir, está claro que el pueblo británico se merece algo mucho mejor que la corrupción y los escándalos interminables de este Gobierno laborista”, ha remarcado.

El caso de Ali ha tenido especial relevancia por afectar a un asunto gestionado directamente por el ministerio de Vivienda, dirigido por la viceprimera ministra Angela Rayner y del que forma parte el departamento de Sinhogarismo. Precisamente este departamento está impulsando un proyecto de ley en el Parlamento que prohibirá a los propietarios que pongan fin a sus contratos de alquiler volver a poner las propiedades en el mercado en un periodo inferior a seis meses, además de impedir los desalojos sin causa justificada, uno de los “principales motivos de sinhogarismo”, según llegó a afirmar la propia Ali.