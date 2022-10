Diez muertos tras una explosión en una gasolinera en Irlanda

Entre las víctimas mortales hay cuatro hombres, tres mujeres, un chico y una chica adolescentes y una niña pequeña, mientras que continúan las labores de rescate entre las ruinas

Diez personas han muerto y ocho resultaron heridas en una explosión ocurrida el viernes en una gasolinera en el condado de Donegal, en el noroeste de Irlanda, ha confirmado este sábado la Policía irlandesa (Gardaí).

Los agentes informan de que entre las víctimas mortales hay cuatro hombres, tres mujeres, un chico y una chica adolescentes y una niña pequeña, mientras que continúan las labores de rescate entre las ruinas.

La explosión causó el derrumbe de parte de la estación de servicio y de los apartamentos adyacentes, causando una gran conmoción en la pequeña población irlandesa de Creeslough, a unos 50 kilómetros del territorio británico de Irlanda del Norte.

The scene here in Cresslough Co Donegal where 7 people are now confirmed dead following a major explosion at a service station. Emergency services have been working through the night in the recovery operation @rtenews pic.twitter.com/8rdQQ1ApTk