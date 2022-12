Detenido ante el palacio de Buckingham un hombre que causó un pequeño incendio

El arrestado está acusado de "daños criminales" frente a la residencia en Londres de la familia real británica

Un hombre ha sido detenido cerca de las rejas del palacio de Buckingham, residencia de la familia real británica en Londres, tras declararse un pequeño incendio, según informó este miércoles la Policía Metropolitana (Met, en inglés).

El hombre, de 30 años pero cuya identidad no ha sido facilitada, fue arrestado sobre las 22.00 GMT del martes bajo la sospecha de causar "daños criminales" ante la residencia real.

🚨#BREAKING: #London police arrest a man after fire near the gates of Buckingham Palace pic.twitter.com/dlcK7kawsb