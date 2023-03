Un depósito de combustible se incendia y explota en Indonesia dejando al menos 13 muertos

El fuego, con llamas de hasta 30 metros, hizo huir a muchos vecinos y causó también 29 heridos

Al menos 13 personas murieron y otras 29 se encuentran heridas al producirse una explosión y un gran incendio en un depósito de combustible de la compañía estatal de energía Pertamina en el norte de Yakarta. El fuego, que comenzó la noche del viernes, se originó en una tubería del sistema de suministro del depósito, dijo el responsable de comunicación de Pertamina, Eko Kristiawan, según el medio indonesio Tempo. Kristiawan indicó que la empresa ayudó a la evacuación de trabajadores y vecinos en el área.

Según los vídeos y las fotos del incidente, se puede observar un gran incendio con llamas de hasta 30 metros y a numerosos vecinos que trataban de huir en un área de gran densidad de población.

