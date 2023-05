Así será la coronación de Carlos III: artistas internacionales, menú vegetariano y una corona reciclada

El Rey y la Reina consorte anunciaron la receta elegida “personalmente” para su gran día

La coronación del rey Carlos III vuelve a poner a la familia real británica en el foco de la actualidad mundial. Aunque se espera que los Windsor se hayan reservado alguna sorpresa para el último momento, en las últimas semanas se han ido conociendo detalles de la celebración que se va a llevar a cabo en la Abadía de Westminster.

Según han desvelado algunos medios, el príncipe Guillermo, la princesa Carlota y el príncipe Luis tendrán un papel en la coronación. El histórico acto, que se transmitirá en infinidad de países, contará con la presencia de grandes nombres y miembros de otras familias reales entre sus más de 2.000 invitados, aunque también habrá destacadas ausencias, como la de la esposa del príncipe Enrique, Meghan Markle.

La ceremonia, en la que también será coronada la reina consorte Camila, podría ser muy diferente a la de Isabel II. Desde el Palacio de Buckingham se adelantó que aunque el acto "ha mantenido una estructura similar durante más de mil años" e "incluirá los mismos elementos centrales", también reconocerá "el espíritu de nuestro tiempo" y "reflejará el papel actual del monarca y su mirada hacia el futuro".

La coronación tendrá lugar en la Abadía de Westminster, la procesión del monarca y los saludos reales desde el Palacio de Buckingham. El domingo 7 de mayo se celebrará un concierto en el castillo de Windsor y el acto del 'Gran Almuerzo de la Coronación'. El último día, el lunes 8, estará dedicado a las acciones de programas de voluntariado.

Según ha anunciado el comunicado real, a través de una votación nacional organizada por la BBC, varios miles de personas serán seleccionadas para recibir entradas gratuitas para el Concierto de la Coronación en el Castillo de Windsor.

En el espectáculo musical participarán artistas entre los que se incluyen grandes nombres como el de Katy Perry o la banda Take That, que estará representada por Mark Owen, Gary Barlow y Howard Donald.

La cantante estadounidense, que mantiene un estrecho vínculo con el rey Carlos III desde 2020, cuando éste la eligió como embajadora de la organización benéfica British Asian Trust, será una de las grandes estrellas y estará acompañada por grandes nombres de la música clásica, como el de Andrea Bocelli y sir Bryn Tefel. Otra figura que se une al concierto es el ganador del Oscar y del Globo de Oro Lionel Richie. La fiesta también contará con la presencia de la artista londinense Freya Ridings, que cantará acompañada del compositor de música clásica Alexis Ffrench.

En las quinielas de invitados de última hora se escuchan los nombres de sir Paul McCartney, la estrella estadounidense Bette Midler y la cantante y actriz de Wind Beneath My Wings. Los que sí sabemos que no acudirán al show serán Ed Sheeran, Adele, Harry Styles, Elton John, Robbie Williams y las Spice Girls, que han declinado la invitación por algún u otro motivo.

También tendrá lugar el denominado 'Gran Almuerzo de la Coronación' --The Coronation Big Lunch--, el cual invitará a todos los vecinos y comunidades del país "a compartir comida y diversión".

Carlos y Camila anunciaron hace semanas la receta elegida “personalmente” para su gran día: quiche de espinacas, habas y estragón. Después del 'pollo de la coronación', el célebre pollo escalfado que se sirvió para la coronación de Isabel II en 1953, ahora, 70 años más tarde, este plato vegetariano se llevará todo el protagonismo. Además de espinacas, habas y estragón, esta receta lleva leche, nata, huevos y queso cheddar.

Introducing… Coronation Quiche!



Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP