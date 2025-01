La policía de Corea del Sur rastrea la posición exacta del presidente depuesto ante el temor de que haya huido

La Policía surcoreana informó este miércoles que está rastreando la ubicación exacta del presidente, Yoon Suk-yeol, ante la eventualidad de que pueda haber abandonado su residencia en un momento en que encara un posible arresto por su fallida imposición de la ley marcial en diciembre.

Un funcionario policial citado por la agencia Yonhap indicó que por el momento no pueden "revelar específicamente" la ubicación actual de Yoon, que se cree que ha estado mayormente recluido en su residencia de Seúl entre mediados de diciembre, cuando el Parlamento lo destituyó, y principios de esta semana, aunque desde entonces las autoridades no han podido confirmar fehacientemente su paradero.

Una huida por parte del presidente ahondaría la crisis institucional y la espiral de incertidumbre que afectan a Corea del Sur desde que el presidente declaró el estado de excepción el pasado 3 de diciembre.

La Policía logró confirmar que Yoon estaba en su residencia el pasado viernes, cuando varios de sus agentes, liderados por funcionarios de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción para Altos Funcionarios (CIO), trataron de arrestarlo sin éxito después de que el Servicio de Seguridad Presidencial (PSS) impidiera el acceso a la vivienda.

La principal formación opositora, el Partido Democrático (PD), comenzó a hacer hincapié en una posible huida desde el martes, cuando el director del CIO, Oh Dong-won, indicó ante un comité parlamentario que no había oído información que especificara que Yoon se encontraba en su residencia. Al ser preguntado por una eventual huida, Oh aseguró que se están "barajando varias posibilidades".

"En su vivienda oficial"

La presión del PD ha hecho que la policía haya tenido que salir al paso para confirmar si efectivamente Yoon permanece aún dentro de su vivienda. "Por lo que sabemos, el presidente se encuentra actualmente en su vivienda oficial", indicó por su parte un representante de la Oficina Presidencial, citado también por Yonhap.

A Yoon, al que se ha prohibido salir del país, se le investiga por un supuesto delito de insurrección, el único al que no es inmune un presidente surcoreano, en relación a su declaración del estado de excepción. Corea del Sur castiga a los líderes de un movimiento de insurrección con cadena perpetua o la pena capital (sobre la cual existe una moratoria en el país desde hace casi 40 años).

En caso de que puedan arrestar a Yoon, los investigadores disponen de 48 horas para interrogarle e incluso solicitar una orden para prolongar la detención si lo creen necesario.

El presidente surcoreano fue destituido por el Parlamento el pasado 14 de diciembre por declarar la ley marcial 11 días antes y está a la espera de que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si lo restituye o lo cesa definitivamente.