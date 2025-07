Comienza el juicio en Bolivia contra dos jesuitas españoles por encubrimiento de pederastia

La justicia boliviana no goza de demasiado prestigio entre sus ciudadanos. Los tribunales se mueven según sopla el viento político y esa consideración no es ajena a la suerte del proceso penal contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús en ese país andino, los octogenarios Marcos Recolons y Ramón Alaix. Se los acusa de encubrimiento de las sistemáticas agresiones sexuales del fallecido jesuita Alfonso Pedrajas, conocido como el padre Pica, también español. Pedrajas admitió haber abusado de al menos 85 niños, entre 1971 y comienzos de los 2000, durante su tarea pastoral en territorio boliviano. El juicio contra Busquets y Arquer tuvo un breve reinicio este miércoles en el tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres, en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia, y volvió a quedar en suspenso hasta el viernes debido al cuadro clínico de los acusados, según reportó el diario cruceño ´El Deber`. El proceso fue paralizado en dos anteriores oportunidades por razones similares. La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes de Abuso Sexual (CBS) espera que esta vez puede cerrarse definitivamente el caso. Los jueces escucharán a 18 víctimas denunciantes, y tienen en sus manos 50 pruebas documentales diversas, 18 informes psicológicos, 33 otros elementos y declaraciones múltiples; más de 50 pruebas testificales y 25 evidencias materiales múltiples.

"Los delitos constitutivos del tipo penal que motivan la presente acusación se encuentran plenamente acreditados", ha señalado la fiscalía, que ha pedido "una pena de privación de libertad para esta clase de delitos en la cárcel pública".

Wilder Flores es uno de los 18 denunciantes y duda de los movimientos de Alaix y Busquets. "Para afrontar el juicio se enferman y para otras ocasiones están sanitos. Entonces es una impostura por parte de la Compañía de Jesús", dijo. A pesar de las idas y venidas, el exjesuita Pedro Lima, portavoz de la (CBS) cree que en esta oportunidad la justicia está en condiciones de sentar un precedente histórico y tomar en cuenta las consideraciones de la fiscalía. Flores tiene la misma expectativa pero sin dejar de lado el temor de una tercera frustración. "Esperamos que la justicia boliviana emita señales claras para el país y el mundo pues, aunque las instituciones eclesiales involucradas en estos delitos sean multinacionales, en Bolivia sus crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes, que se velará por el derecho preferente para salvaguardar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes".

Otros violadores identificados

De acuerdo con Flores, la prueba material es abrumadora. "Es innegable la culpabilidad de estos dos sujetos, por tanto, de la institución que ha sostenido y que ha mantenido un encubrimiento sistemático". El extinto Pedrajas, remarcó Flores, no ha sido el único abusador. "Tenemos identificados ya muchos más violadores seriales que lamentablemente no pueden proceder en algunos casos porque no hay una víctima que pueda denunciarlos". Lima mencionó el caso de Luis Tó, quien fue enviado a Bolivia pesar de contar con una condena por pederastia en España. También hizo referencia a Antonio Gausste Capdevila, conocido como "Tuco".

Las denuncias por pederastia en Bolivia han estado en la mira después de que El País publicara en 2023 arrojara luz sobre un diario de Pedrajas en el que había dejado constancia de sus tropelías cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en el país suramericano desde 1971. Fueron décadas de delitos. Lima tiene una explicación: "el modus operandi de los provinciales jesuitas, de reubicar a los perpetradores y esconder los escándalos suscitados por repetidas denuncias, en vez de denunciarlos y apartarlos de los niños, provocó que estos siguieran abusando a cientos de niños, de manera sistemática, a lo largo de décadas, y con un sofisticado mecanismo de encubrimiento institucional".

El caso ha tenido tanta resonancia interna que el Gobierno del presidente Luis Arce envió en mayo de 2023 al Congreso un proyecto de ley para que los delitos sexuales cometidos contra menores no prescriban. La iniciativa no ha prosperado, en parte debido a las fuertes divisiones que existen en el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido oficial, donde el líder de una facción, Evo Morales, enfrenta también denuncias judiciales de presunto abuso de una menor de 15 años.