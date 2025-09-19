Cazas rusos violan el espacio aéreo de Estonia y obligan a una patrulla aérea de la OTAN a intervenir

Tres cazas rusos MIG-31 irrumpieron este viernes en el espacio aéreo de Estonia y permanecieron casi 12 minutos en el aire sobre una isla estonia del golfo de Finlandia, según ha denunciado el Gobierno de este país báltico, con 294 kilómetros de frontera con Rusia y puntal del flanco este de la OTAN.

Aviones de la patrulla aérea de la OTAN han intervenido contra esta violación "sin precedentes" del espacio aéreo de Estonia, comunicó el Ministerio de Defensa. El Ejecutivo estonio ha emitido ya una queja formal ante la embajada rusa.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea (CE); Ursula von der Leyen, apremió a los socios comunitarios a respaldar las nuevas sanciones contra el Kremlin propuestas por su ejecutivo y advirtió de que Europa responderá "con determinación" a cada provocación rusa.

También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, calificó de "provocación inaceptable" la violación del espacio aéreo estonio. Para el portugués, el incidente pone de manifiesto "la urgente necesidad de reforzar el flanco oriental, profundizar la cooperación europea en materia de defensa e intensificar la presión sobre Rusia". Los líderes se reúnen para una cumbre informal en Copenhague el próximo 1 de octubre donde la política de defensa europea, la respuesta ante la amenaza rusa, y el apoyo a Ucrania serán los ejes fundamentales de la discusión.

La alta representante de la UE y exjefa del Gobierno de Estonia, Kaja Kallas, instó por su parte a "no mostrar debilidad" ante la incursión de los tres MIG-31. "La violación del espacio aéreo de Estonia es una provocación extremadamente peligrosa. (Vladímir) Putin está poniendo a prueba la determinación de Occidente. No debemos mostrar debilidad", escribió la exprimera ministra estonia en sus redes sociales.

"Es una violación intolerable de nuestro espacio aéreo", afirmó por su parte el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahka. Se trata de la cuarta incursión rusa en el espacio aéreo estonio en lo que va de año, pero se considera la más grave. Se produce además en un momento de máxima alerta en la OTAN, cuya aviación derribó la semana pasada varios drones rusos detectados en Polonia.

La isla de Vaindloo está a unos 100 kilómetros al noroeste de Tallin, la capital de Estonia, en el extremo más nórdico del país.

Oleada de incidentes con aparatos rusos

Este nuevo incidente se produce en un país del flanco este de la OTAN se produce 10 días después de la alarma activada en Polonia por la incursión de 19 drones rusos en el espacio áereo polaco.

Inmediatamente después de este incidente, el más grave que ha sufrido hasta ahora un miembro de la OTAN desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, se activó un operativo en que intervinieron aviones de combate de Países Bajos, Italia y Alemania, además de polacos.

La reiterada violación del espacio aéreo polaco ha puesto en alarma al conjunto de la OTAN. Alemania, así como la República Checa y Países Bajos, han respondido anunciando el envío de más equipamiento militar a Polonia, lo mismo de Noruega y Reino Unido. El pasado fin de semana, Rumanía, otro país del flanco este de la OTAN, activaba la alerta por la violación de su espacio áereo.

El lunes, Varsovia informaba de la detención de dos jóvenes bielorrusos, tras neutralizarse un dron sobre edificios gubernamentales de la capital polaca, así como el palacio presidencial.

