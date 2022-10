Tragedia en Azov: un avión militar ruso se estrella contra un edificio de viviendas

Un avión militar ruso Su-34 se estrelló hoy en la ciudad balneario de Yeisk, cerca de Ucrania y bañada por el mar de Azov, y causó un gran incendio en un edificio residencial, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El cazabombardero "se estrelló contra el patio de un edificio residencial" en la región de Krasnodar, y "se incendió el combustible", señala el comunicado castrense.

A military plane has crashed into an apartment block in the Russian town of Yeysk on the Sea of Azov. The pilot is reported to have ejected himself. Data on civilian casualties to be confirmed. pic.twitter.com/uFYSuOpUJd